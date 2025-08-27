नील कहां है..सच्ची में तलाक हो गया क्या? ऐश्वर्या शर्मा ने बप्पा संग अकेले शेयर की फोटोज तो रिश्ते पर फिर उठे सवाल, यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट्स

Aishwarya Sharma Neil Bhatt Seperation Rumors: ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के अलग होने की खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं. जिसकी वजह एक्ट्रेस का दूसरे घर में शिफ्ट होना और उस पर ये सफाई देना है कि काम में दिक्कत की वजह से ये घर लिया. इतना ही नहीं अलग होने की अफवाहों पर भी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई बार अपना गुस्सा जाहिर किया. लेकिन, इन सफाई और गुस्से के बीच एक्ट्रेस ने बप्पा का घर में ग्रैंड वेलकम किया. हैरानी करने वाली बात है कि एक्ट्रेस के साथ फोटोज में कहीं भी उनके पति और एक्टर नील नजर नहीं आए. जिसके बाद अलग होने की खबरों को फिर से चिंगारी मिली.

बप्पा संग शेयर की ऐश्वर्या ने फोटो

ऐश्वर्या शर्मा ने इंस्टाग्राम पर गणपति स्थापना की फोटोज शेयर कीं. इन फोटोज में ऐश्वर्या अकेली बप्पा की पूजा अर्चना करते नजर आईं. इन तस्वीरों को एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

Add Zee News as a Preferred Source

7 तस्वीरों में नहीं दिखे नील

ऐश्वर्या इस मौके पर पीले और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का सूट पहने नजर आईं. एक्ट्रेस ने गणपति बप्पा को घर लेकर आने की और सेलिब्रेशन की 7 तस्वीरें शेयर की. लेकिन, इन तस्वीरों में से एक भी तस्वीर में ना तो नील भट्ट दिखे और ना ही उन्होंने किसी फोटो में नील को टैग किया.

1 या 2 नहीं, 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर 'बिग बॉस 19' पहुंचीं ये हसीना, साथ में ले आईं महंगे गहने भी

फैंस पूछ रहे सवाल

नील के फोटोज से मिसिंग होने की कमी फैंस को भी अखर रही है. एक यूजर ने लिखा- 'नील कहां है..सच्ची में तलाक हो गया क्या?' दूसरे ने लिखा- 'तुम अब नील के साथ फोटोज क्यों नहीं लेती हो? कहां है वो और इंस्टा पर भी एक्टिव नहीं है.' पोस्ट में ज्यादातर सवाल नील को लेकर ही लोगों ने पूछे तो कुछ लोगों ने ऐश्वर्या की फोटोज की तारीफ की. आपको बता दें, नील और ऐश्वर्या की शादी को इस साल नवंबर में 4 साल हो जाएंगे. लेकिन, दोनों लंबे वक्त से ना तो कोई पोस्ट एक साथ शेयर कर रहे हैं और ना ही किसी सेलिब्रेशन में साथ दिखे. जिसकी वजह से कई महीनों से दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें आ रही हैं.