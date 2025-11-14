Advertisement
बिग बॉस 11 के मशहूर कंटेस्टेंट के पिता का निधन, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

प्रियांक के पिता का नाम पंडित शर्मा था. वो दिल्ली में रहते थे और परिवार के साथ काफी करीब थे. प्रियांक अक्सर इंस्टाग्राम पर पापा के साथ फोटोज शेयर करते थे. कभी बर्थडे सेलिब्रेशन, कभी फैमिली डिनर की तस्वीरें. फैंस को पता था कि प्रियांक अपने पिता से कितना प्यार करते हैं. लेकिन अब ये दर्दनाक हादसा हो गया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:51 PM IST
बिग बॉस 11 के मशहूर कंटेस्टेंट के पिता का निधन, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

बिग बॉस 11 के मशहूर कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा के पिता का निधन हो गया है. ये दुखद खबर सुनकर उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग काफी सदमे में हैं. प्रियांक ने खुद सोशल मीडिया पर पिता की मौत की जानकारी दी और एक इमोशनल मैसेज लिखा. उन्होंने कहा कि वो अपने पापा को हमेशा याद रखेंगे और एक दिन उन्हें गर्व महसूस करवाएंगे.

प्रियांक शर्मा के पिता का निधन

प्रियांक के पिता का नाम पंडित शर्मा था. वो दिल्ली में रहते थे और परिवार के साथ काफी करीब थे. प्रियांक अक्सर इंस्टाग्राम पर पापा के साथ फोटोज शेयर करते थे. कभी बर्थडे सेलिब्रेशन, कभी फैमिली डिनर की तस्वीरें. फैंस को पता था कि प्रियांक अपने पिता से कितना प्यार करते हैं. लेकिन अब ये दर्दनाक हादसा हो गया.

पिछले कुछ दिनों से प्रियांक के पिता बीमार चल रहे थे. परिवार ने पूरी कोशिश की, अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. प्रियांक मुंबई में शूटिंग कर रहे थे, जैसे ही खबर मिली वो तुरंत दिल्ली पहुंचे. अंतिम संस्कार में पूरा परिवार मौजूद रहा. प्रियांक की मां और बहन भी रोते-बिलखते नजर आईं.

बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट रहा चुके हैं  प्रियांक

सोशल मीडिया पर प्रियांक ने पिता की एक पुरानी फोटो शेयर की. उसमें पापा मुस्कुरा रहे हैं. कैप्शन में लिखा, “पापा, आप हमेशा मेरे हीरो रहोगे. मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपको ऊपर से देखकर गर्व होगा. मुझे माफ करना अगर कभी दुख दिया. आपकी कमी कभी पूरी नहीं होगी.” इस पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस ने प्रियांक को हिम्मत दी, लिखा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

बिग बॉस में प्रियांक काफी पॉपुलर हुए थे. दिव्या अग्रवाल के साथ उनका रोमांस सुर्खियों में रहा. बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन प्रियांक ने कभी हार नहीं मानी. स्प्लिट्सविला, रोडिज जैसे शोज किए. अब वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में नजर आते हैं. फिटनेस फ्रीक हैं, जिम की फोटोज डालते रहते हैं. लेकिन इस दुख की घड़ी में वो पूरी तरह टूट गए हैं.

इंडस्ट्री से भी कई स्टार्स ने संवेदना जताई. हिना खान, विकास गुप्ता, अर्शी खान ने मैसेज भेजे. प्रियांक ने सभी का शुक्रिया कहा. अब वो कुछ दिन फैमिली के साथ रहेंगे. काम से ब्रेक ले लिया है. फैंस दुआ कर रहे हैं कि प्रियांक जल्दी इस सदमे से बाहर आएं और फिर से मुस्कुराएं. पापा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा. 

Swati Singh

Priyank Sharma

