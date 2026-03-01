'ये डरावना...' एरिका फर्नांडिस ने दुबई में हालातों का बताया आंखों देखा हाल, बोलीं- दिल दहला देने वाला है

Erica Fernandes on Iran America War: इजरायल और अमेरिका के हमले का जवाब लगातार ईरान दे रहा है. दुबई सहित कई खाड़ी देशों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है. आसपास लगातार मिसाइलों के धमाकों की आवाज आ रही है जिससे लोगों के बीच काफी ज्यादा खौफ है. जहां एक ओर सोनल चौहान, विष्णु मंचू और ईशा गुप्ता दुबई में फंस गई हैं तो वहीं तीन साल पहले शिफ्ट हो चुकीं एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपना आंखों देखा हाल बताया. साथ ही इस डरावने हालातों के बीच फैंस को बताया कि वो इस वक्त किस हाल में हैं.

सुरक्षित हैं एरिका

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया है. उड़ाने रद्ध हो गई हैं. जिसकी वजह से कई यात्री और सेलेब्रिटीज फंस गए हैं. यहां तक कि वो अपने घर भी वापस नहीं जा पा रहे. ऐसे में तीन साल पहले दुबई शिफ्ट हुई 'कसौटी जिंदगी की 2' की एक्ट्रेस एरिका ने वहां का हाल बताया. एरिका साल 2023 में दुबई शिफ्ट हो गई थीं. ऐसे में एक्ट्रेस ने फैंस को अपनी सलामती की जानकारी देते हुए कहा कि 'वो इस वक्त दुबई में है और सुरक्षित हैं.'

मिसाइल हमलों के बीच फंसे कई सितारे

इससे पहले बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने फंसे होने और सलामती को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. कुछ ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद करने की अपील की. जो सितारे इस वक्त फंसे हुए हैं उसमें ईशा गुप्ता, सोनल चौहान, विष्णु मंचू, तमिल स्टार अजीत कुमार और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधू का नाम शामिल हैं.

इन शोज से मिली पॉपुलैरिटी

एरिका को 'कसौटी जिंदगी की 2' के अलावा 'कुछ रंग प्यार के' शो से लाइमलाइट मिली थी. एरिका भले ही दुबई में रहती हैं लेकिन काम के चलते मुंबई से दुबई लगातार आती-जाती रहती हैं. दुबई के अभी के हालात पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा- 'अभी तक यूएई सरकार ने स्थिति को अच्छी तरह से संभाला है. यहां आकर और उनके एक्शन मोड को लेकर तसल्ली मिली है. ये आसान नहीं है. लगातार मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं. जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं. मेरे आसपास के लोग, दोस्त और परिवार के सदस्य अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देख रहे हैं. इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है. ये डरावना है.'