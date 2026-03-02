दुबई में मिसाइल अटैक के बीच फंसीं टीवी एक्ट्रेस! बताया कैसा है वहां का मंजर, बोलीं- ‘सुनाई दे रहीं धमाकों की आवाजें...’

Erica Fernandes: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और दुबई एयरस्पेस बंद होने के बीच टीवी एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपनी सेफ्टी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने वहां के हालात, मिसाइल इंटरसेप्शन की आवाजों और यूएई सरकार के इंतजामों के बारे में बात करते हुए बताया दुबई में इस वक्त क्या माहौल है.
Erica Fernandes Dubai Situation: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हमलों की वजह से आम लोगों की जिंदगी और हवाई यात्रा पर काफी गहरा असर पड़ा. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने बताया है कि वे दुबई में सुरक्षित हैं. एरिका साल 2023 में यूएई शिफ्ट हो गई थीं. उन्होंने बताया कि हालात थोड़े परेशान करने वाले जरूर हैं, लेकिन वो सरकार की ओर से जारी सभी जरूरी निर्देशों का पालन कर रही हैं और पूरी सावधानी बरत रही हैं.
हाल ही में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. दुबई का एयरस्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, जिससे कई फ्लाइट्स रद्द हो गईं और सभी भारतीय यात्री वहां फंस गए, जिनमें पीवी सिंधु, ईशा गुप्ता, सोनल चौहान, साउथ एक्टर विष्णु मंचू और तमिल स्टार अजीत कुमार जैसे कई जाने-माने नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं. एरिका ने बताया, ‘मैं अभी भी दुबई में हूं और सुरक्षित हूं’.
दुबई में सुरक्षित हैं एरिका फर्नांडिस
उन्होंने बताया कि वे काम के सिलसिले में दुबई और मुंबई के बीच आना-जाना करती रहती हैं. हालात को लेकर उन्होंने कहा, ‘मुझे कहना होगा कि यूएई सरकार ने स्थिति को अब तक बहुत अच्छे तरीके से संभाला है. यहां रहकर उनकी तेज और प्रभावी कार्रवाई देखना सच में सुकून देने वाला रहा है’. एरिका का मानना है कि ये समय आसान नहीं है. उन्होंने कहा, ‘ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. इंटरसेप्शन की आवाजें सच में सुनाई देती हैं और वे चौंका देती हैं’.
तनाव के बीच रहना नहीं आसान- एरिका
उन्होंने कहा, ‘मेरे आसपास के लोग, दोस्त और परिवार अपनी आंखों से यह सब होते देख रहे हैं. इसे समझना और स्वीकार करना मुश्किल है. सच कहूं तो ये डराने वाला है’. उन्होंने आगे कहा, ‘हम शांत रह रहे हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन की सभी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं. फिलहाल यही सबसे जरूरी है. जहां भी लोग इस हालात से गुजर रहे हैं, मेरा दिल उनके साथ है. हम एक-एक पल संभलकर आगे बढ़ रहे हैं’.
एरिका फर्नांडिस का वर्कफ्रंट
अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो एरिका हाल ही में 2024 की वेब सीरीज ‘लव अधूरा’ में नजर आई थीं. इस सीरीज में उनके साथ करण कुंद्रा भी लीड रोल में नजर आए थे. इससे पहले वे ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’ जैसे पॉपुलर टीवी शोज में अपने किरदारों के लिए काफी सराही जा चुकी हैं. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं और इस तनाव के बीच फैंस उनके सुरक्षित रहने की दुआ कर रहे हैं.
