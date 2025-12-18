33 साल का वो टीवी स्टार, जिसने निभाए सबसे ज्यादा टॉक्सिक किरदार, अब बदलना चाहता है इमेज, बोले- ‘एक वक्त ऐसा आया...’

Farman Haider On Toxic TV Characters: टीवी ज्यादातर इंटेंस और टॉक्सिक किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले टीवी स्टार फरमान हैदर इन दिनों फेमय टीवी शो ‘जगद्धात्री’ में बेहद शांत रोल में नजर आ रहे हैं, जिनके उनके फैंस को भी हैरान कर दिया. इतना ही नहीं, उनका ये रोल उनके चाहने वालों को काफी पसंद भी आ रहा है. अपने हालिया इंटरव्यू में फरमान ने अपने पुराने इंटेंस और टॉक्सिक किरदारों ने खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें रुककर अपने किरदारों के बारे में सोचना पड़ा.

फरमान ने बताया, ‘अगर मैं अपने पुराने शोज देखूं, तो मेरे ज्यादातर किरदार किसी न किसी तरह से टॉक्सिक थे’. इसी सोच के बाद उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला लिया. इस बार उन्हें जिस रोल ने अट्रैक्ट किया, वो इमोशनली काफी शांत, सेंसिटिव और लोगों के इमोशन्स की कद्र करने वाला है. उनके मुताबिक, ‘उसकी नरमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है’. इन दिनों फरमान टीवी शो ‘जगद्धात्री’ में सोनाक्षी बत्रा के साथ नजर आ रहे हैं. उन्हेंने बताया कि इस किरदार की खास बात ये है कि इसमें सॉफ्टनेस और डिसिप्लिन का बैलेंस है.

‘जगद्धात्री’ में अपने रोल से काफी खुश हैं फरमान हैदर

उन्होंने बताया, ‘वे खुशमिजाज है, प्यार करने वाला है, इमोशनली काफी समझदार है, वफादार है और अपने अपनों के लिए बेहद प्रोटेक्टिव भी’. फरमान आगे कहते हैं, ‘लेकिन जब ड्यूटी की बात आती है, तो वो पूरी तरह बदल जाता है, गंभीर, फोकस्ड और अनुशासित’. एक अभिनेता के तौर पर यही बदलाव उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा. फरमान का कहना है कि अब वे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हां नहीं कहते. उन्होंने बताया, ‘मैं अब किरदार की पूरी जर्नी देखता हूं, उसका अतीत, उसकी उलझनें और उसका इमोशनल ग्राफ’.

टॉक्सिक किरदारों से थक चुके हैं फरमान हैदर

उनके मुताबिक, ‘अगर किसी रोल में उन्हें कुछ नया सीखने या खोजने को नहीं मिलता, तो वो उसे करने में दिलचस्पी नहीं लेते. वे मानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होना बहुत आम है. फरमार कहते हैं, ‘जब कोई किरदार हिट हो जाता है, तो लोग आपको बार-बार उसी तरह देखना चाहते हैं’. हालांकि, फरमान मानते हैं कि इस इमेज से बाहर निकलना आसान नहीं होता. उन्होंने बताया, ‘बदलाव अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं, वहीं से शुरू होता है’. वे मानते हैं कि कभी बदलाव अंदरूनी होता है, सोच और भावनाओं में, तो कभी बाहरी, जैसे बॉडी लैंग्वेज, लुक और एनर्जी.

हर किरदार को दिल से निभाते हैं फरमान

उन्होंने बताया, ‘मैं हर किरदार को अपना 100 परसेंट देने की कोशिश करता हूं, ताकि दर्शक फर्क महसूस कर सकें’. फरमान का मानना है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम देर-सवेर पहचान बना ही लेता है. टीवी में लंबे समय से काम कर रहे फरमान का कहना है कि अब टेलीविजन पहले से काफी बदल चुका है. उन्होंने बताया, ‘अब चुनौती ये है कि ऐसे किरदार बनाए जाएं जो असली लगें, जिनमें गहराई हो और जो इमोशनली सच्चे हों’. उन्हें ऐसे रोल पसंद हैं जिनमें कोई सोशल और इमोशनल मैसेज छुपा हो, भले ही वो बहुत हल्का क्यों न हो.

एक एक्टर के तौर पर सीखते रहना चाहता हूं - फरमान

फरमान ने साफ कहा, ‘मैं सिर्फ इसलिए खुद को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि कोई चीज एक बार चल गई’. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वे सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते हैं, तो फरमान बेझिझक कहते हैं, ‘मेरे लिए रोल का साइज मायने नहीं रखता, उसका असर मायने रखता है. अगर किरदार अच्छी तरह लिखा गया हो और कहानी में उसकी इम्पोर्टेंस हो, तो वे हीरो हो या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. आखिर में फरमान ने कहा, ‘मैं खुद को एक ही इमेज में बंद नहीं करना चाहता. मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, सीखते रहना चाहता हूं’.