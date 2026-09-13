/नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे एक्टर को मिली जमानत, बंद होने की कगार पर पहुंचा शो; लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘जिंदगी भर उनके दिल में...’

टीवी की दुनिया के जाने-माने 30 साल के एक्टर रोहित चंदेल इन दिनों कानूनी पचड़ों और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हैं. एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने उन पर पीछा करने, परेशान करने और बदसलूकी करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया था. करीब दो महीने तक हिरासत में रहने के बाद 10 सितंबर को अदालत ने आखिरकार उन्हें इस केस में जमानत दे दी. बेल मिलते ही रोहित ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी.
जेल की चारदीवारी से बाहर आने के बाद रोहित ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की. इस फोटो में वे समुद्र किनारे खड़े होकर हाथ जोड़े प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, बल्कि वे कैमरे की तरफ पीठ किए पारंपरिक सफेद धोती और जनेऊ पहने दिखाई दे रहे हैं. अपनी इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में ‘महाभारत’ का एक बेहद मशहूर श्लोक लिखा, ‘यतो धर्मस्ततो जयः’. इसका सीधा सा मतलब होता है कि जहां धर्म है, वहीं जीत है. ये वही बात है जो हमारी अदालतों के प्रतीक चिन्ह पर भी न्याय के लिए लिखी होती है.
रोहित चंदेल के लिए ये समय इसलिए भी काफी इमोशनल है, क्योंकि कानूनी लड़ाई के बीच उनका टीवी सीरियल ‘सैराब’ भी अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है. स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर आ रहा ये शो 2 जून को ही शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द इसका आखिरी एपिसोड 14 सितंबर को टेलीकास्ट होने जा रहा है. अपने इस सफर के खत्म होने पर रोहित ने एक लंबा-चौड़ा नोट लिखकर अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि शो में ईशान का किरदार निभाना उनके लिए एक बेहद खूबसूरत और खास एक्सपीरियंस रहा, जिसकी प्यारी यादें जिंदगी भर उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी.
अपने लंबे मैसेज में रोहित ने मुश्किल घड़ी में साथ निभाने वाले लोगों को याद किया. उन्होंने लिखा, ‘हमारी शानदार प्रोडक्शन टीम और बेहतरीन साथी कलाकारों को मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया. खासकर सैबल दादा, लीना मैम, संकेत सर, नितिन जी, योगी सर, गरिमा डिमरी, राहुल भाई, मदिराक्षी और कृष्णा कौल का, जिन्होंने ईशान की इस विरासत को आगे बढ़ाया’. रोहित ने आगे लिखा कि इस सबसे मुश्किल दौर में जिस तरह सबने उन्हें प्यार, हिम्मत और सपोर्ट दिया, उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने हमेशा उनका परिवार की तरह ख्याल रखा.
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, घाटकोपर पुलिस थाने के सीनियर पीआई विट्ठल लक्ष्मण आरडेकर ने पूरे मामले की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि एक्टर को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल कस्टडी में भेजा गया था. सीनियर पीआई के मुताबिक, रोहित ने ये बात मानी थी कि वो उस नाबालिग लड़की से मिलने जाया करते थे. लड़की उनकी साथी कलाकार थी और उसका कहना था कि रोहित उस पर दबाव बना रहे थे. रोहित दहिसर में रहते थे और वहां से घाटकोपर जाते थे. इतना ही नहीं, लड़की की ओर से फोन ब्लॉक किए जाने के बाद भी वे लगातार उसे कॉल कर रहे थे.
इस मुश्किल घड़ी से गुजरने के बाद रोहित के परिवार ने भी चैन की सांस ली है. एक मीडिया हाउस की खबर के मुताबिक, रोहित चंदेल को जमानत मिलने के बाद उनके परिवार ने एक बयान जारी कर कहा, ‘कोर्ट से रोहित को जमानत मिलने पर हमारे पूरे परिवार ने आज बहुत बड़ी राहत महसूस की है और हम दिल की गहराइयों से अदालत के शुक्रगुजार हैं’. रोहित ने भी अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, ‘हर मोड़ पर उनके प्यार ने हिम्मत दी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शो भले ही खत्म हो गया हो, पर फैंस के साथ उनका यह रिश्ता आगे भी बरकरार रहेगा’.