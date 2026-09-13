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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे एक्टर को मिली जमानत, बंद होने की कगार पर पहुंचा शो; लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘जिंदगी भर उनके दिल में...’

Rohit Chandel Instagram Post: नाबालिग को-स्टार से छेड़छाड़ और पोक्सो (POCSO) केस के गंभीर आरोपों में घिरे टीवी एक्टर रोहित चंदेल को आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल गई है. जेल से बाहर आते ही रोहित ने सोशल मीडिया पर महाभारत का श्लोक लिखकर अपनी चुप्पी तोड़ी और साथ ही अपने बंद हो रहे शो को लेकर एक बेहद इमोशनल नोट भी शेयर किया.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 13, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:34 AM IST
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे एक्टर को मिली जमानत, बंद होने की कगार पर पहुंचा शो; लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘जिंदगी भर उनके दिल में...’
Image Credit: जमानत मिलते ही शेयर किया ‘महाभारत’ का श्लोक (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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