34 साल की इस हसीना ने इंडस्ट्री में किए 15 साल पूरे, तस्वीरों से खींच लेती फैंस का ध्यान, केक काटकर मनाया जश्न
34 साल की इस हसीना ने इंडस्ट्री में किए 15 साल पूरे, तस्वीरों से खींच लेती फैंस का ध्यान, केक काटकर मनाया जश्न

Nia Sharma: टीवी इंडस्ट्री की चमकती सितारा निया शर्मा ने अपने अभिनय करियर के 15 साल पूरे कर लिए हैं. अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर निया ने इस खास मौके को धूमधाम से मनाया और सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी की शानदार झलकियां साझा कीं.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 13, 2025, 11:48 PM IST
Nia Sharma: टीवी इंडस्ट्री की चमकती सितारा निया शर्मा ने अपने अभिनय करियर के 15 साल पूरे कर लिए हैं. अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर निया ने इस खास मौके को धूमधाम से मनाया और सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी की शानदार झलकियां साझा कीं. निया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कीं, जो उनकी 15 साल की मेहनत और सफलता को दर्शाती हैं. 

दिखाई करियर की कुछ झलकियां
पहली वीडियो में उनकी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा दिखाई गई है, जिसके साथ उन्होंने लिखा, '15 साल पूरे!' दूसरी वीडियो उनके किसी फैन ने लगाई थी, जिसको निया ने रिपोस्ट किया. वीडियो में उनके सीरियल्स, म्यूजिक वीडियो और अवॉर्ड शो के खास पल शामिल हैं. तीसरी पोस्ट में निया एक खूबसूरत केक काटती नजर आईं, जिस पर उनकी तस्वीर छपी थी. एक अन्य वीडियो में निया ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'ये केक इतना प्यारा है कि मेरा मन इसे काटने को नहीं कर रहा!' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 में की करियर की शुरुआत
निया ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में स्टार प्लस के धारावाहिक 'काली - एक अग्निपरिक्षा' से की थी, जिसमें उन्होंने अनु का किरदार निभाया. इसके बाद वह 'एक हजारों में मेरी बहना है' में मानवी चौधरी के किरदार में नजर आई थीं, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था. इसके बाद निया ने 'जमाई राजा' में रोशनी पटेल और 'इश्क में मरजावां' और 'नागिन 4' में बृंदा पारेख जैसे किरदारों से दर्शकों का दिल जीता. 

कई रियलिटी शो में भी आई नजर  
अभिनय के साथ-साथ निया ने रियलिटी शो में भी अपनी प्रतिभा दिखाई. वह 'खतरों के खिलाड़ी 14' और 'झलक दिखला जा 10' का हिस्सा रह चुकी हैं. निया हाल ही में 'लाफ्टर शेफ्स - अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ कृष्णा अभिषेक, राहुल वैद्य, करण कुंद्रा, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, रीम शेख, सुदेश लहरी, एल्विश यादव, रुबीना दिलैक, अली गोनी और कश्मीरा शाह जैसे सितारे शामिल थे. शो में भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह सोखी जज थे. (इनपुट- एजेंसी)

;