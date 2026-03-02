‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के सेट पर अली गोनी हुए हादसे का शिकार, गरम तेल में फ्राई किया अपना हाथ, बोले- 'पकोड़े की जगह रोजे में अपना ही....'

Aly Goni: टीवी के फेमस एक्टर अली गोनी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. सोशल मीडिया पर एक्टर काफी एक्टिव रहते हैं. इन दिनों वह फेमस रियलिटी कुकिंग कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' में नजर आ रहे हैं. शो में अली खूब मजेदार पकवान से जजेस को इम्प्रेस कर रहे हैं और साथ में अपनी कॉमेडी से दर्शकों को काफी हंसा भी रहे हैं.हाल ही में पता चला है कि एक टास्क के दौरान एक्टर सेट पर घायल हो गए.

शूटिंग के दौरान जला अली का हाथ

दरअसल, 'लाफ्टर शेफ्स 3' के सेट पर एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान अली गोली का हाथ जल गया. एक्टर ने खुद फैंस को इसके बारे में जानकारी दी. अली ने सोशल मीडिया पर अपनी जली हुई उंगलियों की तस्वीर इंस्टा स्टोरी पर शेयर की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा 'आज शूट पर पकौड़े की जगह रोजे में अपना ही हाथ फ्राई कर दिया.' इस तस्वीर से एक्टर के हाथ की दो उंगलियां जली हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने उंगलियों पर कोई दवा भी लगा रखी है, ताकि उन्हें जल्दी आराम मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इस सीजन की शुरुआत विवियन डीसेना, ईशा सिंह, गुरमीत चौधरी, देबिना, तेजस्वी प्रकाश, ईशा मालवीय और कुछ पुराने खिलाड़ियों के साथ हुई थी. शो में टीम ए और टीम बी का मुकाबला था, लेकिन अब यह शो पुराने फॉर्मेट में लौट आया है और तेजस्वी के अलावा बाकी लोगों ने एग्जिट ले लिया है. इस वक्त शो में करण-तेजस्वी, कृष्णा-कश्मीरा, जन्नत जुबैर-अली गोनी, तेजस्वी-अर्जुन बिजलानी, करण कुंद्रा-एल्विश, समर्थ-अभिषेक, अंकिता-विक्की की जोड़ी नजर आ रही हैं.

लाफ्टर शेफ्स की शुरुआत से ही एक्टर अली गोनी इस शो से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पहले सीजन में राहुल वैद्य के साथ इस शो का खिताब अपने नाम किया था. अली और राहुल की जोड़ी शो पर फैंस की फेवरेट जोड़ी बन गई थी और आखिर में दोनों ने ट्रॉफी पर कब्जा किया था. इस कुकिंग कॉमेडी शो को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है.