‘सलमान खान ने गोद में...’, बायस के आरोपों पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'ये सच है कि...'

Amaal Mallik Open Up On Salman Khan Biased For Him Or Not: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में सलमान खान पर आरोप लगा था कि वह अमाल मलिक के लिए पक्षपाती हैं. इस आरोप पर अब अमाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी है और लोगों को सच बताया है.

Kajol Gupta
'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक को फेवर कर रहे थे सलमान!

Amaal Mallik Open Up On Salman Khan Biased For Him Or Not: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' ने छोटे पर्दे पर धूम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बिग बॉस 19 का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है. 'बिग बॉस 19' का हर एक कंटेस्टेंट सुर्खियों में रहा था. लेकिन अमाल मलिक को लेकर ये आरोप लगे थे कि सलमान खान उन्हें अपनी छत्रछाया में लेकर चल रहे हैं और काफी पक्षपाती भी हैं. 

अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी 
हालांकि इन आरोपों पर अब खुद अमाल मलिक ने चुप्पी तोड़ी है. अमाल ने टेली टॉक संग बातचीत के दौरान इन आरोपों का सच जाहिर की. अमाल ने इन अफवाहों के पीछे का सच भी बताया और ये बात भी स्वीकारी कि वह इंडस्ट्री में सिर्फ सलमान खान के कारण ही हैं. अमाल मलिक ने बातचीत में बताया कि 'मुझे लगता है कि ये केवल सोच है, क्योंकि हम एक विरासत वाले परिवार से आते हैं.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैंने खुद साथ काम किया...'
उन्होंने आगे बताया कि 'मेरे अंकल ने सलमान खान के साथ काम किया है, मेरे पिता ने किया है. मैंने खुद ने 3-4 गाने उनके साथ किए हैं. तो हमारा काम का रिश्ता है और इसलिए भी कि उन्होंने आपके साथ, माता-पिता के साथ और अंकल के साथ काम किया है. तो ये हमारी पारिवारिक सांठगांठ है.' अमाल मलिक ने आगे बताया कि हां ये भी सच है कि मैं इंडस्ट्री में बतौर म्यूजिक कंपोजर सलमान खान की वजह से ही हूं. लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया है और जो भी मैं करता हूं तो वो ये कहते हैं कि 'मेरे बच्चे तुमने सही किया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.'

'मुझे 70 प्रतिशत डांट पड़ी...'
सिंगर अमाल मलिक ने ये भी बताया कि कई चीजें एपिसोड में दिखाई ही नहीं गई. उन्होंने कहा कि 'अगर लोगों के मुताबिक, मुझे 30 प्रतिशत डांट पड़ी है तो नहीं मुझे 70 प्रतिशत डांट पड़ी है. लेकिन फिर वो एपिसोड पूरा ही मेरे ऊपर आधारित हो जाता और उन्हें दूसरों को भी डांट खाते हुए दिखाना था.'

