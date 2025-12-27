Advertisement
trendingNow13055668
Hindi Newsटीवीमां-बाप की लड़ाई होती थी, फिर मुझे पीटते थे..., 35 साल की हसीना ने याद किया बचपन, बोलीं- कभी नहीं मिली आजादी

'मां-बाप की लड़ाई होती थी, फिर मुझे पीटते थे...', 35 साल की हसीना ने याद किया बचपन, बोलीं- कभी नहीं मिली आजादी

Bigg Boss Fame Malti Chahar: 'बिग बॉस 19' फेम मालती चाहर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने शो खत्म होने के बाद कई सारी बातों पर बात कीं. हाल ही में मालती ने बताया कि पापा मम्मी के झगड़े बहुत होते थे और बड़ी सिस्टर होने के वजह से मुझे हमेशा गुजरना पड़ता था. मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था तो मुझे ही देखना पड़ता था. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 27, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मालती चाहर
मालती चाहर

Bigg Boss Fame Malti Chahar: सलमान खान के फेमस शो 'बिग बॉस 19' में धूम मचाने के बाद अब मालती चाहर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन भी हैं. हाल ही में मालती ने अपने बचपन की मुश्किलों के बारे में बात की और बताया कि सातवीं क्लास के बाद उनकी जिंदगी में कैसे मुश्किलें आने लगीं.

अपने बचपन के बारे में मालती ने की बात 
हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि 'सातवीं क्लास के बाद मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ.' मजाक में उन्होंने कहा 'मुझे पीरियड्स शुरू हो गए' और थोड़ी देर हंसने के बाद मालती ने कहा 'मुझे एडेनोमायोसिस है, यह एक ऐसी बीमारी है जिससे पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है. मुझे लगभग हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था. इसका कोई पक्का इलाज नहीं है. आप हार्मोनल दवाएं ले सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. इसलिए मैं इससे बचने की कोशिश करती हूं. आज भी मैं लगातार दर्द में रहती हूं. बिग बॉस के घर में भी किसी ने मुझे या मेरे दर्द को नहीं समझा. दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, जिनका रवैया होता है 'यह तो सबको होता है, इसमें इतना क्या है?''

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बहुत होते थे पापा-मम्मी के झगड़े'
मालती ने आगे बताया कि पापा मम्मी के झगड़े बहुत होते थे और बड़ी सिस्टर होने के वजह से मुझे हमेशा गुजरना पड़ता था. मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था तो मुझे ही देखना पड़ता था. आगे मालती ने बताया कि उनके पापा ने उन्हें 12वीं क्लास तक बॉयकट में रखा. क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है और मुझे इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है. लेकिन पापा चाहते थे कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनू. तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस चीज से दूर रखेंगे तो मैं शायद गिव अप कर दूं और मैं पढ़ाई पर ही ध्यान दूं और आईपीएस बन जाऊंगी. तो मुझे 12वीं तक काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मुझे रहना लड़कियों की तरह पड़ता था लेकिन मुझे लड़कों की तरह रहना पड़ता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

'13 सालों से अलग रह रहे मम्मी-पापा'
वहीं मालती से जब पूछा गया कि घर में जब मम्मी पापा के झगड़े होते थे तो आप वो देखती थी या रूम में कहीं भाग जाती थी. इस पर मालती ने कहा कि वन बीएचके में कहा भागोगे आप तो सुनती थी. कई बार ऐसा होता था कि मम्मी कई बार पापा का गुस्सा मेरे पर निकाल देती थी, हालांकि पापा ने कभी मेरे पर गुस्सा नहीं निकाला. अभी दोनों 13 सालों से अलग रह रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बचपन को मैंने कभी मिस नहीं किया'
मालती ने पूछा गया कि आप दोनों को साथ में रहने को मिस करती होंगी. इस पर मालती ने कहा कि मैंने कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कुछ हैप्पी मोमेंट्स नहीं देखने उनके साथ, बल्कि ऐसा लगता था कि सारा बर्दन मुझ पर आ रहा है. उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अगर दो लोग शादी में है और शादी नहीं निभा पा रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को तो जिस भी रीजन से है उनको अलग हो जाना चाहिए. एज ए चाइल्ड मैंने कभी मिस नहीं किया कि दोनों साथ में रहे. आप खुश रहो भले ही अलग-अलग रहो.    

'झगड़ें के बाद मुझे मारते थे माता-पिता'
मालती ने आगे बताया कि वह अपने पापा को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं. हालांकि जितना मैं पापा को प्यार करती हूं उतना शायद पापा नहीं करते है. मुझे पापा से कभी शिकायत नहीं थी, लेकिन पापा को मुझसे बहुत शिकायते थी. उन्होंने बताया कि उनके बचपन में उनके माता-पिता, खासकर उनके पापा बहुत सख्त थे और घर में उन्हें कोई आजादी नहीं थी. माता-पिता अक्सर लड़ते थे. कई बार मेरे पिता से झगड़ा करने के बाद मेरी मां मुझे मारती थीं और कभी-कभी मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे. उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि इसका मुझ पर क्या असर हो रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Malti Chahar

Trending news

चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान