'मां-बाप की लड़ाई होती थी, फिर मुझे पीटते थे...', 35 साल की हसीना ने याद किया बचपन, बोलीं- कभी नहीं मिली आजादी

Bigg Boss Fame Malti Chahar: सलमान खान के फेमस शो 'बिग बॉस 19' में धूम मचाने के बाद अब मालती चाहर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन भी हैं. हाल ही में मालती ने अपने बचपन की मुश्किलों के बारे में बात की और बताया कि सातवीं क्लास के बाद उनकी जिंदगी में कैसे मुश्किलें आने लगीं.

अपने बचपन के बारे में मालती ने की बात

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि 'सातवीं क्लास के बाद मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ.' मजाक में उन्होंने कहा 'मुझे पीरियड्स शुरू हो गए' और थोड़ी देर हंसने के बाद मालती ने कहा 'मुझे एडेनोमायोसिस है, यह एक ऐसी बीमारी है जिससे पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है. मुझे लगभग हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था. इसका कोई पक्का इलाज नहीं है. आप हार्मोनल दवाएं ले सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. इसलिए मैं इससे बचने की कोशिश करती हूं. आज भी मैं लगातार दर्द में रहती हूं. बिग बॉस के घर में भी किसी ने मुझे या मेरे दर्द को नहीं समझा. दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, जिनका रवैया होता है 'यह तो सबको होता है, इसमें इतना क्या है?''

'बहुत होते थे पापा-मम्मी के झगड़े'

मालती ने आगे बताया कि पापा मम्मी के झगड़े बहुत होते थे और बड़ी सिस्टर होने के वजह से मुझे हमेशा गुजरना पड़ता था. मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था तो मुझे ही देखना पड़ता था. आगे मालती ने बताया कि उनके पापा ने उन्हें 12वीं क्लास तक बॉयकट में रखा. क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है और मुझे इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है. लेकिन पापा चाहते थे कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनू. तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस चीज से दूर रखेंगे तो मैं शायद गिव अप कर दूं और मैं पढ़ाई पर ही ध्यान दूं और आईपीएस बन जाऊंगी. तो मुझे 12वीं तक काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मुझे रहना लड़कियों की तरह पड़ता था लेकिन मुझे लड़कों की तरह रहना पड़ता था.

'13 सालों से अलग रह रहे मम्मी-पापा'

वहीं मालती से जब पूछा गया कि घर में जब मम्मी पापा के झगड़े होते थे तो आप वो देखती थी या रूम में कहीं भाग जाती थी. इस पर मालती ने कहा कि वन बीएचके में कहा भागोगे आप तो सुनती थी. कई बार ऐसा होता था कि मम्मी कई बार पापा का गुस्सा मेरे पर निकाल देती थी, हालांकि पापा ने कभी मेरे पर गुस्सा नहीं निकाला. अभी दोनों 13 सालों से अलग रह रहे हैं.

'बचपन को मैंने कभी मिस नहीं किया'

मालती ने पूछा गया कि आप दोनों को साथ में रहने को मिस करती होंगी. इस पर मालती ने कहा कि मैंने कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कुछ हैप्पी मोमेंट्स नहीं देखने उनके साथ, बल्कि ऐसा लगता था कि सारा बर्दन मुझ पर आ रहा है. उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अगर दो लोग शादी में है और शादी नहीं निभा पा रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को तो जिस भी रीजन से है उनको अलग हो जाना चाहिए. एज ए चाइल्ड मैंने कभी मिस नहीं किया कि दोनों साथ में रहे. आप खुश रहो भले ही अलग-अलग रहो.

'झगड़ें के बाद मुझे मारते थे माता-पिता'

मालती ने आगे बताया कि वह अपने पापा को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं. हालांकि जितना मैं पापा को प्यार करती हूं उतना शायद पापा नहीं करते है. मुझे पापा से कभी शिकायत नहीं थी, लेकिन पापा को मुझसे बहुत शिकायते थी. उन्होंने बताया कि उनके बचपन में उनके माता-पिता, खासकर उनके पापा बहुत सख्त थे और घर में उन्हें कोई आजादी नहीं थी. माता-पिता अक्सर लड़ते थे. कई बार मेरे पिता से झगड़ा करने के बाद मेरी मां मुझे मारती थीं और कभी-कभी मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे. उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि इसका मुझ पर क्या असर हो रहा है.