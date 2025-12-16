Tanya Mittal के साथ अफेयर की खबरों पर Amaal ने तोड़ी चुप्पी, सिंगर ने लिखा लंबा नोट, बोले- ‘कीचड़ उछालना बंद करें’

Advertisement
Amaal Malik X Post: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' खत्म होने के बाद भी इसके कंटेस्टेंट्स चर्चा में बने हुए हैं. सिंगर अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तान्या मित्तल संग अफेयर की अफवाहों पर रोक लगाया है. अमाल ने फैंस से खास अपील भी की इसके बारे में बात ना करें.

Dec 16, 2025
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के एक्स कंटेस्टेंट और सिंगर अमाल ने सोशल मीडिया 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें और साथी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर अफेयर की अफवाहें उड़ाना बंद करें. अमाल ने स्पष्ट किया कि शो में हुई उनकी नजदीकियां सिर्फ टास्क का हिस्सा थीं और इसे किसी बेवकूफाना रोमांस में बदलना गलत है.

 

तान्या मित्तल से मांगी माफी
अमाल ने पोस्ट में लिखा, ‘शो में होस्ट या गेस्ट के कहने पर टास्क के लिए जोड़ी बनाना या डांस करना पड़ता है. यह चैनल का क्रिएटिव फैसला होता है, लेकिन दर्शक और फैंस इसे लगातार रोमांस की अफवाहों में बदल रहे हैं. मैं तान्या मित्तल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सीजन में मेरी बहुत देखभाल की और ख्याल रखा.’ उन्होंने  आगे कहा कि गुस्से में या उन्हें चिढ़ाने के लिए कही गई कुछ बातों से तान्या और उनके फैंस को दुख पहुंचा होगा, इसके लिए वे सच में माफी मांगते हैं. लिखा, ‘मैं तान्या से इसके लिए माफी भी मांगता हूं.’

अमाल ने कहा किसी लड़की इमेज खराब ना करें
अमाल ने आगे बताया कि ऐसी बातें शो में होती रहती हैं, इससे इंसान अपनी कमियों को समझता है और उन पर काम करता है. लेकिन वे फैंस से अनुरोध करते हैं कि अब उन्हें और तान्या को एक-दूसरे से जोड़ना बंद करें. लगातार ऐसा करने से तान्या की इमेज खराब हो रही है, जो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए. अमाल ने स्वीकार किया कि दर्शकों को उनकी दोस्ती और यारी पसंद आई, लेकिन दोनों तरफ के फैंस को लोगों की पर्सनल स्पेस का सम्मान करना सीखना चाहिए.

 

कीचड़ उछालना करें बंद
अमाल ने अपने फैंस से अपील करते हुए कहा कि अब कीचड़ उछालना बंद करें और उन्होंने तान्या के फैंस से भी सम्मानजनक व्यवहार करने का अनुरोध किया. 'बिग बॉस 19' में अमाल और तान्या की केमिस्ट्री काफी चर्चा में रही थी. शो के फिनाले में गौरव खन्ना विजेता बने, जबकि अमाल टॉप 5 में पहुंचे थे.

 

 

Jyoti Rajput

