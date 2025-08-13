दो नहीं 4 बीवियों के पति हैं यूट्यूबर अरमान मलिक, लगा आरोप, कोर्ट ने भेजा समन
YouTuber Armaan Malik से जुड़ी शॉकिंग खबर है. अरमान को पटियाला कोर्ट ने शादी को लेकर समन भेजा है. इसके तहत अरमान को दो बार अलग-अलग मैटर में कोर्ट में पेश होना है. इसे लेकर फैंस शॉक्ड है.

Aug 13, 2025
YouTuber Armaan Malik Summoned: यूट्यूबर अरमान मलिक (YouTuber Armaan Malik) के ऊपर फिर से मुसीबत टूट पड़ी है. दो बीवियों के साथ शादी करके एक ही छत के नीचे रहने वाले और खुद को हिंदू बताने वाले अरमान मलिक को कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. 14 साल में दो शादी करने वाले अरमान मलिक को उनकी दोनों बीवियों सहित पटियाला डिस्ट्रिक कोर्ट ने समन भेजा है. जिसके तहत अरमान को 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है.

अरमान पर ये है आरोप

दरअसल, देविंदर राजपूत नाम के शख्स ने अरमान मलिक के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है. इनका कहना है कि अरमान ने दो नहीं बल्कि चार शादियां की है. जो हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है. हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी शख्स सिर्फ एक शादी कर सकता है. इसके साथ ही इस पिटीशन में अरमान और पायल मलिक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगाया है. इसमें कहा गया है कि पायल ने हिंदू देवी काली का रूप लेकर एक वीडियो शेयर किया था. जिससे लोगों की भावनाएं हर्ट हुईं. साथ ही ये कानून के तहत जुर्म है.

काली माता विवाद

इस वीडियो के वायरल होते ही पायल और अरमान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. जिसके बाद 22 जुलाई को ये कपल पटियाला में काली माता के मंदिर में गया और वहां सभी से माफी मांगी.इसके बाद 23 जुलाई, को यानी अगले दिन ये मोहाली के खरार के काली मंदिर गए जहां पर पायल को जो पनिशमेंट मिला. जिसमें तहत पायल को 7 दिन तक मंदिर की साफ सफाई करनी थी.

अस्पताल में हुईं भर्ती 

इसके बाद पायल हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी जो कि निरंजनी अखाड़ा के हैं, उनसे मुलाकात की. इसी दौरान पायल की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें आनन-फानन में मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

कौन है अरमान मलिक?
अरमान मलिक का असरी नाम संदीप है और ये हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं. दिल्ली आने से पहले ये एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे. जिसके बाद कंटेट क्रिएटर बनकर फेम मिला. इनकी दो बीवियां है पहली वाइप पायल है जिससे अरमान ने साल 2011 में शादी की थी. इसके बाद पायल की ही बेस्ट फ्रेंड कृतिका से 2018 में शादी की. ऐसे में अरमान की शादी को अभी तक 14 साल हो चुके हैं.

 

Shipra Saxena

Shipra Saxena

YouTuber Armaan Malik

