गाना रिलीज होने से पहले इस हसीना का हुआ तगड़ा नुकसान, हैक हुआ यूट्यूब-जीमेल, बोलीं- ‘टाइम ही बस...’
Advertisement
trendingNow12893301
Hindi Newsटीवी

गाना रिलीज होने से पहले इस हसीना का हुआ तगड़ा नुकसान, हैक हुआ यूट्यूब-जीमेल, बोलीं- ‘टाइम ही बस...’

Actress Youtube-Gmail Hacked: एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस का यूट्यूब और जीमेल अकाउंट हैक हो गया. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि अब उन्हें अपने अकाउंट्स पर एक्सेस नहीं मिल रहा. हाल ही में उनका एक नया गाना आने वाला था, जिससे पहले उनका ये बड़ा नुकासन हो गया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाना रिलीज होने से पहले इस हसीना का हुआ तगड़ा नुकसान, है हुआ यूट्यूब-जीमेल
गाना रिलीज होने से पहले इस हसीना का हुआ तगड़ा नुकसान, है हुआ यूट्यूब-जीमेल

Surbhi Chandna Youtube-Gmail Hacked: हाल ही में मशहूर टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना एक बड़ी परेशानी में फंस गई हैं. दरअसल, उनका यूट्यूब चैनल और जीमेल अकाउंट हैक हो गया है. सुरभि अक्सर अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें काफी परेशान कर दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने चाहने वालों को इस बारे में जानकारी दी. इस खबर के बाद उनके फैंस भी काफी हैरान और दुखी नजर आए.

सुरभि ने बताया कि उन्हें अचानक अपने अकाउंट्स पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है. पहले उन्हें लगा कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है. यूट्यूब और जीमेल दोनों ही उनके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से वे अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. इस परेशानी ने उन्हें हैरान कर दिया और उन्होंने तुरंत मदद मांगी. इंस्टाग्राम पोस्ट में सुरभि ने लिखा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surbhi Chandna (@officialsurbhic)

Add Zee News as a Preferred Source

हैक हुआ सुरभि का यूट्यूब-जीमेल

साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों और फैंस से कहा कि अगर उनके अकाउंट से कोई भी अजीब मैसेज या वीडियो आता है तो उस पर भरोसा न करें. सुरभि चाहती हैं कि उनके चाहने वाले किसी भी गलत जानकारी से इफेक्ट न हों. उन्होंने ये भी कहा कि वह इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं. फैंस भी अपनी पंसदीद एक्ट्रेस सुरभि का जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोगों ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी. 

2 घंटे 16 मिनट की मस्त फिल्म, जिसने 75 दिनों तक हिलाकर रखा बॉक्स ऑफिस, 39 साल बाद अब यूट्यूब-OTT पर जमाया कब्जा

रिलीज होने वाला था नया गाना 

साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम टीम से मदद लेने का सुझाव भी दिया. सोशल मीडिया पर सुरभि के चाहने वाले लगातार उनके साथ खड़े दिखाई दिए. हर कोई यही चाहता है कि उनका अकाउंट जल्द ही रिकवर हो जाए और वे दोबारा पहले की तरह एक्टिव हो सकें. हैरान कर देने वाली ये है कि उनका नया गाना 'फर्जी' रिलीज होने वाला है, जिससे पहले उनके यूट्यूब और जीमेल को हैक कर लिया गया, जिसको लेकर एक्ट्रेस ने बोला की वो जल्द इस को नई डेट पर रिलीज करेंगी.

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले

आजकल इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जब सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया और मेल अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं. सुरभि चंदना का मामला इस बात की बड़ी मिसाल है कि सावधानी कितनी जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी को अपने अकाउंट्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और डबल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना चाहिए. उम्मीद है कि सुरभि जल्द ही अपने अकाउंट्स वापस पा लेंगी और फैंस से जुड़ जाएंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Surbhi Chandna

Trending news

महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
;