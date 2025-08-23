गाना रिलीज होने से पहले इस हसीना का हुआ तगड़ा नुकसान, हैक हुआ यूट्यूब-जीमेल, बोलीं- ‘टाइम ही बस...’

Surbhi Chandna Youtube-Gmail Hacked: हाल ही में मशहूर टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना एक बड़ी परेशानी में फंस गई हैं. दरअसल, उनका यूट्यूब चैनल और जीमेल अकाउंट हैक हो गया है. सुरभि अक्सर अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें काफी परेशान कर दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने चाहने वालों को इस बारे में जानकारी दी. इस खबर के बाद उनके फैंस भी काफी हैरान और दुखी नजर आए.

सुरभि ने बताया कि उन्हें अचानक अपने अकाउंट्स पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है. पहले उन्हें लगा कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है. यूट्यूब और जीमेल दोनों ही उनके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से वे अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. इस परेशानी ने उन्हें हैरान कर दिया और उन्होंने तुरंत मदद मांगी. इंस्टाग्राम पोस्ट में सुरभि ने लिखा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है.

हैक हुआ सुरभि का यूट्यूब-जीमेल

साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों और फैंस से कहा कि अगर उनके अकाउंट से कोई भी अजीब मैसेज या वीडियो आता है तो उस पर भरोसा न करें. सुरभि चाहती हैं कि उनके चाहने वाले किसी भी गलत जानकारी से इफेक्ट न हों. उन्होंने ये भी कहा कि वह इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं. फैंस भी अपनी पंसदीद एक्ट्रेस सुरभि का जमकर सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोगों ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी.

रिलीज होने वाला था नया गाना

साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम टीम से मदद लेने का सुझाव भी दिया. सोशल मीडिया पर सुरभि के चाहने वाले लगातार उनके साथ खड़े दिखाई दिए. हर कोई यही चाहता है कि उनका अकाउंट जल्द ही रिकवर हो जाए और वे दोबारा पहले की तरह एक्टिव हो सकें. हैरान कर देने वाली ये है कि उनका नया गाना 'फर्जी' रिलीज होने वाला है, जिससे पहले उनके यूट्यूब और जीमेल को हैक कर लिया गया, जिसको लेकर एक्ट्रेस ने बोला की वो जल्द इस को नई डेट पर रिलीज करेंगी.

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले

आजकल इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जब सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया और मेल अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं. सुरभि चंदना का मामला इस बात की बड़ी मिसाल है कि सावधानी कितनी जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी को अपने अकाउंट्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और डबल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना चाहिए. उम्मीद है कि सुरभि जल्द ही अपने अकाउंट्स वापस पा लेंगी और फैंस से जुड़ जाएंगी.