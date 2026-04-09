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Hindi Newsटीवी37 साल की टीवी एक्ट्रेस के बिकिनी ब्लाउज पर मचा हंगामा, ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद दी सफाई, बोलीं- मैं ट्रोल करने वालों को…’

37 साल की टीवी एक्ट्रेस के बिकिनी ब्लाउज पर मचा हंगामा, ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद दी सफाई, बोलीं- मैं ट्रोल करने वालों को…’

इन दिनों कई तरह के स्टाइल और फैशन सेंस टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जो आम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं. यही वजह है कि इस बार टीवी की एक एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं. 37 साल की एक्ट्रेस एक फैशन शो में साड़ी के साथ बिकीनी ब्लाउज पहनकर रैंप वॉक पर पहुंच गईं, जिसके बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:28 PM IST
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37 साल की टीवी एक्ट्रेस के बिकिनी ब्लाउज पर मचा हंगामा, ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद दी सफाई, बोलीं- मैं ट्रोल करने वालों को…’

बॉलीवुड, टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और बोल्ड पर्सनैलिटी से लोगों के बीच फेमस होने वाली 37 साल की एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी को इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियो 'साड़ी फरमाइश' को लेकर चर्चा में हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस अश्मित पटेल के साथ नजर आ रही हैं. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस अपने इस गाने को प्रमोट करने के लिए एक फैशन शो में पहुंची थीं, जहां उनके कपड़ों ने उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बना दिया. 

इस ऑनलाइन ट्रोलिंग के पीछे की वजह एक रैंप वॉक पर उनके द्वारा पहना गया रिवीलिंग आउटफिट है. एक्ट्रेस अक्सर अपने बेबाक अंदाज के चलते इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. लेकिन लगता है इस बार ट्रोलर्स आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे. वहीं ऑनलाइन भद्दे कमेंट्स मिलने के बाद एक्ट्रेस सफाई देती हुई नजर आई हैं. 

इस आउटफिट के लिए हुंई ट्रोल
इस ऑनलाइन ट्रोलिंग की शुरुआत उस समय हुई, जब एक्ट्रेस बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में डिजाइनर रोहित वर्मा के रैंप वॉक पर गेस्ट के तौर पर पहुंची. इस शो में उनके अलावा कई बड़े बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए थे, जिसमें बिपाशा बसु शो की स्टॉपर थीं. लेकिन इस इवेंट पर आए लोगों की नजरें और ट्रोलर्स का निशाना आकांक्षा पुरी की रिवीलिंग बिकनी ब्लाउज पर थी. एक्ट्रेस रैंप वॉक पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन पैठणी साड़ी को पहने हुए नजर आई थीं, जिसे उन्होंने बिकिनी ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था. 

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ऑनलाइन ट्रोलिंग का करना पड़ा सामना
आकांक्षा पुरी रैंप पर जब इस आउटफिट में पहुंची, तो लोगों की नजर सबसे पहले उनके एब्स और फिटनेस पर गई, जो सभी को पसंद आ रहे थे. लेकिन जैसे ही इस रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, वैसे ही लोगों ने उनके साड़ी पहनने के स्टाइल और ब्लाउज की डिजाइन पर सवाल उठाना शुरु कर दिया. इन तस्वीरों पर कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि इस तरह के कपड़ों को पहनना इंडियन कल्चर का अपमान करना है, तो वहीं कई लोगों ने इसे ‘भद्दा फैशन’ सेंस कह कर ट्रोल किया. 

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ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस ने दी सफाई
ऑनलाइन ट्रोलिंग झेलने के बाद एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने सफाई देते हुए कहा कि ये आफटफिट उनकी पसंद नहीं थी, बल्कि ये डिजाइनर का विजन है. उन्होंने कहा, ‘ये रोहित की क्रिएशन है और मुझे उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा है. अगर उन्होंने मुझे ये साड़ी और ब्लाउज पहनने के लिए दिया है, तो उन्होंने इसे काफी सोचने और समझने के बाद ही डिजाइन किया होगा.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने उन्हें रिस्पेक्ट दी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे पहना. बात करें एक्ट्रेस के गाने 'साड़ी फरमाइश' की, तो वो इस समय कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. 

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