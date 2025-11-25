37 साल की वो हसीना, शादी के 4 साल बाद हुआ तलाक, बेटी बनी सबसे बड़ी ताकत, बोली- 'सिंगल मदर होना आसान नहीं...'

Actress Charu Asopa: बॉलीवुड एक्ट्रेस चारु असोपा ने अपने सिंगल मदर होने के सफर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि तलाक के बाद बेटी जियाना की परवरिश अकेले संभालना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बेटी का प्यार उन्हें हर दिन नई ताकत देता है.
Trending Photos
Actress Charu Asopa: टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा ने साल 2019 के जून में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने के भाई राजीव सेन ने शादी की थी और एक नवंबर 2021 को दोनों एक बेटी के माता-पिता बने. एक समय वह भी आया, जब उनके रिश्ते में खटास आ गई और साल 2023 में उनका तलाक हो गया. अब चारु असोपा बेटी जियाना के साथ रहती हैं. एक सिंगल मदर के सामने क्या चैलेंज होते हैं, उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की.
सिंगल मदर के रूप में बदली उनकी जिंदगी
एक्ट्रेस चारु असोपा ने संग बातचीत में अपने दिल की बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि कैसे एक सिंगल मदर के रूप में उनकी जिंदगी बदल गई और कैसे इस सफर ने उन्हें तोड़ा भी और मजबूत भी बनाया. चारु असोपा ने कहा, 'जब मैं अपनी बेटी जियाना के साथ समय बिताती हूं, तो हर पल एक नया अनुभव मिलता है. सिंगल मदर होना आसान नहीं है. दिन में कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब सब कुछ अकेले संभालना भारी पड़ जाता है. घर, काम, बच्चे की देखभाल और भावनात्मक जिम्मेदारियां, सबको संतुलित करना कभी-कभी दिमागी और शारीरिक रूप से थका देता है.'
'काश कोई मेरे साथ होता'
एक्ट्रेस चारु ने आगे कहा, 'ऐसे भी दिन आते हैं जब लगता है कि काश कोई मेरे साथ होता, कोई ऐसा कंधा जिस पर सिर रखकर थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन इस सफर ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है. मैंने खुद को एक नई तरह से पहचाना है, एक ऐसी महिला के रूप में जो चाहे कितनी भी थक जाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए हर सुबह दोबारा खड़ी हो जाती है.' चारु ने बेहद दिल छू लेने वाली बात कही. उन्होंने कहा, 'सारी थकान, तनाव और परेशानियां उस समय गायब हो जाती हैं जब मेरी बेटी मुझे प्यार भरा हग देती है. जब जियाना मासूमियत से 'मम्मा, आई लव यू' कहती है तो मुझे लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई. यह पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं होता.'
'बेटी का प्यार जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता'
चारु ने कहा कि यही वो प्यार है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है. ये छोटे-छोटे पल उन्हें याद दिलाते हैं कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी भी मुश्किल से बड़ी है. चारु ने कहा, 'सिंगल मदर होना तनावभरा है और इस दौरान कई बार भावनाएं भारी पड़ जाती हैं. इसके बावजूद, मैं इस सफर का हर पल जीती हूं. मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है, ताकत है, प्रेरणा है और जीने की वजह है. वह मेरे जीवन की वह खुशी है जिसने हर संघर्ष को एक मायने दिया है. मां होने की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन बेटी का प्यार मुझे हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है.' (एजेंसी)
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.