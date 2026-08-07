बच्चे-बड़े सब थे खौफजदा... जब दूरदर्शन पर रिलीज हुआ था पहला हॉरर शो, रात 11 बजते ही लग जाता था डर का पहरा

आजकल एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के पास कई बेहतर ऑप्शन्स हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और वेब सीरीज के रूप में मौजूद हैं. वहीं हॉरर पसंद करने वालों लोगों के लिए भी कई शोज और फिल्में आसानी से अवेलेबल हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब पूरे देश के लोगों के बीच सिर्फ एक शो को लेकर खौफ था. इस सीरियल का दूरदर्शन पर राज हुआ करता था. लोग अपने पसंदीदा शोज का इंतजार पूरे हफ्ते करते थे और तय समय पर टीवी के सामने बैठ जाते थे. 37 साल पहले न तो कोई स्पेशल इफेक्ट्स हुआ करते थे और नहीं ही डर पैदा करने वाली को नई टैक्निक्स. लेकिन बेतरीन कहानी और दमदार प्रजेंटेशन ही ऑडियंस को बांधे रखने के लिए काफी होती थी.