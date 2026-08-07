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बच्चे-बड़े सब थे खौफजदा... जब दूरदर्शन पर रिलीज हुआ था पहला हॉरर शो, रात 11 बजते ही लग जाता था डर का पहरा

Doordarshan First Horror: इन दिनों ओटीटी पर कई नए ड्रामा और सीरीज ऐसे रिलीज हो रहे हैं, जिसमें भरपूर हॉरर कंटेंट देखने को मिल रहा है. लेकिन इन सभी डरावने सीन्स और खौफनाक विजुअल्स से कई गुना ज्यादा भूतिया कहानी दूरदर्शन के 37 साल पुराने शो में देखने को मिली थी, जिसने लोगों के बीच एक अलग ही डर पैदा कर दिया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 07, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:51 PM IST
बच्चे-बड़े सब थे खौफजदा... जब दूरदर्शन पर रिलीज हुआ था पहला हॉरर शो, रात 11 बजते ही लग जाता था डर का पहरा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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