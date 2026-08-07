बच्चे-बड़े सब थे खौफजदा... जब दूरदर्शन पर रिलीज हुआ था पहला हॉरर शो, रात 11 बजते ही लग जाता था डर का पहरा

आजकल एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के पास कई बेहतर ऑप्शन्स हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और वेब सीरीज के रूप में मौजूद हैं. वहीं हॉरर पसंद करने वालों लोगों के लिए भी कई शोज और फिल्में आसानी से अवेलेबल हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब पूरे देश के लोगों के बीच सिर्फ एक शो को लेकर खौफ था. इस सीरियल का दूरदर्शन पर राज हुआ करता था. लोग अपने पसंदीदा शोज का इंतजार पूरे हफ्ते करते थे और तय समय पर टीवी के सामने बैठ जाते थे. 37 साल पहले न तो कोई स्पेशल इफेक्ट्स हुआ करते थे और नहीं ही डर पैदा करने वाली को नई टैक्निक्स. लेकिन बेतरीन कहानी और दमदार प्रजेंटेशन ही ऑडियंस को बांधे रखने के लिए काफी होती थी.
80s के आखिर में एक ऐसा ही सीरियल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था, जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मन में डर बैठा दिया. इस डरावने शो का नाम 'किले का रहस्य' था. साल 1989 में टेलीकास्ट हुए इस शो को इंडियन टेलीविजन के शुरुआती हॉरर सीरियलों में गिना जाता है. जब लोग आज के 'आहट' या 'फियर फाइल्स' जैसे शोज के बारे में जानते भी नहीं थे, तब 'किले का रहस्य' अपने रहस्यमयी माहौल और डरावनी कहानी की वजह से लोगों की पहली पसंद बन गया था.
सीरियल 'किले का रहस्य' रात करीब 11 बजे टीवी पर टेलीकास्ट होता था. जैसे ही इसका टाइटल म्यूजिक और डरावनी चीखें टीवी पर सुनाई देती थीं, घर का माहौल एकदम बदल जाता था. कई लोग आज भी इसके नाम से डरते हैं, लेकिन फिर भी उस समय कोई शो के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते था. यही वजह थी कि ये शो हर हफ्ते लोगों के बीच हॉट टॉपिक बना रहता था.
'किले का रहस्य' की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी थी. पूरी कहानी एक ऐसे पुराने और रहस्यमयी किले के आसापस घूमती थी, जिसे लोग भुतिया मानते थे. गांव और आसपास के इलाके में ये कहा जाता था कि जो भी उस किले के अंदर जाता है, उसकी पीठ पर इंसानी हाथों के निशान बन जाते हैं. इसके बाद, उसके साथ कोई न कोई भयानक घटना घटती है या फिर उसकी मौत हो जाती है. यही रहस्य लोगों को हर एपिसोड तक बांधे रखता था.
ऑडियंस शो को देखने के बाद लगातार ये जानने की कोशिश करती थी कि आखिर इस किले का सच क्या है और इसके पीछे कौन-सा रहस्य छिपा हुआ है. उस समय बिना किसी भारी-भरकम टैक्निक के सिर्फ कहानी और सस्पेंस के दम पर लोगों को डराना अपने आप में बड़ी बात थी.
इस सीरियल में जाने-माने कलाकार, राइटर और एक्टर पीयूष मिश्रा मुख्य भूमिका में नजर आए थे. उनके साथ कलाकार वीरेंद्र सक्सेना ने भी अहम किरदार निभाया था. दोनों कलाकारों की दमदार अदाकारी ने कहानी को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया था. शो की सबसे बड़ी ताकत थी कि इसमें डर को धीरे-धीरे बनाया जाता था. हर एपिसोड में कोई नया रहस्य सामने आता, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो जाते थे. आखिर में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता था,जिसकी लोगों ने इमेजिनेशन नहीं की होती थी. यही वजह थी कि लोग अगले हफ्ते आने वाले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते थे.
उस समय एंटरटेनमेंट के मीडियम काफी कम थे, इसलिए किसी भी अच्छे शो का असर लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बना रहता था. 'किले का रहस्य' भी ऐसा ही शो था, जिसे देखने के बाद कई बच्चे रात में अकेले कमरे में जाने से डरते थे. कई लोगों को शो खत्म होने के बाद भी किले और उसके रहस्य की बातें याद रहती थीं. उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अगले दिन स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों में लोग इसी सीरियल की कहानी पर बात करते थे. हर कोई अपनी-अपनी तरफ से अंदाजा लगाता था कि आगे क्या होने वाला है. यही एक्साइटमेंट इस शो की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती थी.
1989 Horror Serial kile ka Rahasya Begins On Doordarshan pic.twitter.com/Xfg6kZb1Q6
— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) August 23, 2021
आज हॉरर कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो चुके हैं. बड़े बजट, वीएफएक्स, शानदार कैमरा वर्क और साउंड इफेक्ट्स से लोगों को डराने की कोशिश की जाती है. इसके बावजूद, 1989 में आया 'किले का रहस्य' आज भी उन लोगों की यादों में ताजा है, जिन्होंने इसे दूरदर्शन पर देखा था.