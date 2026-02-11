Advertisement
trendingNow13106153
Hindi Newsटीवीटीवी की नागिन बनने वाली है मां, शादी के डेढ़ साल बाद घर गूंजेगी किलकारी, पति संग फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेगनेंसी

टीवी की नागिन बनने वाली है मां, शादी के डेढ़ साल बाद घर गूंजेगी किलकारी, पति संग फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेगनेंसी

Surbhi Jyoti Announce Pregnancy: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति शादी के डेढ़ साल बाद अपने फैंस को गुड न्यूज देने वाली है. हाल ही में सुरभि ने एक पोस्ट शेयर किया, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 11, 2026, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी की नागिन बनने वाली है मां, शादी के डेढ़ साल बाद घर गूंजेगी किलकारी, पति संग फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेगनेंसी

Surbhi Jyoti Announce Pregnancy: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर अपने फैंस के लिए सुरभि फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. सुरभि ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस पोस्ट को देखकर फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 

सुरभि ने अनाउंस की प्रेगनेंसी
दरअसल, सुरभि ज्योति ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. खास अंदाज में सुरभि ने अपने फैंस को ये खुशखबरी दी. पोस्ट में सुरभि ने पति सुमित सूरी के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों के पैर आपस में उलझे नजर आ रहे हैं और बीच में एक छोटे से सफेद जूते रखे हुए है. इससे साफ हो गया है कि कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने लिखा खास कैप्शन 
पोस्ट को शेयर करते हुए सुरभि ने कैप्शन में लिखा 'हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू हो रहा है.' फैंस को एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बेबी जून के पहले हफ्ते में आएगा और इसके साथ नजर उतारने वाला इमोजी और 'ॐ' का चिन्ह भी लगाया. एक्ट्रेस के इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. पोस्ट पर फैंस जमकर एक्ट्रेस और उनके पति को बधाई दे रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2024 में की थी शादी 
बता दें कि एक्ट्रेस सुरभि ने साल 2024 में 27 अक्टूबर को लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर सुमित सूरी के साथ शादी की थी. कपल ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में धूमधाम से शादी की थी. शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे को 5 सालों तक डेट किया था.    

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Surbhi Jyoti

Trending news

‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस