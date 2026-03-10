सामने आया कृतिका कामरा-गौरव कपूर की शादी का 'अनोखा' कार्ड, दिलचस्प अंदाज से गेस्ट को बुलाया; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Advertisement
Kritika Kamra-Gaurav Kapur: टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री कृतिका कामरा और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर की शादी इस समय इंडस्ट्री में चर्चा में है. कपल 11 और 12 मार्च 2026 को मुंबई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इसी बीच दोनों के शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:40 PM IST
Kritika Kamra-Gaurav Kapur: एक्ट्रेस कृतिका कामरा और क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर की शादी की खबरें जोरों पर हैं. दोनों ने बीते दिनों अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और अब यह कपल अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब दोनों की शादी से ठीक पहले उनका वेडिंग कार्ड सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, उनका ये वेडिंग कार्ड आम शादी के कार्ड से जरा हटकर है. इसमें उन्होंने बताया कि शादी के बाद ट्रेडिशनल रिसेप्शन की जगह कुछ और प्लान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी 11-12 मार्च को मुंबई में होने जा रही है जो काफी प्राइवेट सेरिमनी रहेगी. वहीं दोनों के इन्विटेशन कार्ड में शादी के बाद एक आफ्टर पार्टी की भी बात कही गई है.बताया जा रहा है कि दोनों की शादी का फंक्शन 11 और 12 मार्च को चलेगा. इसके बाद 12 मार्च को एक स्टाइलिश आफ्टर-पार्टी अरेंज की गई है जिसमें फिल्म और खेल जगत के करीबी दोस्त मौजूद होंगे.

कृतिका -गौरव की शादी का 'अनोखा' कार्ड

कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने के इस इन्विटेशन कार्ड में 12 मार्च को एक आरामदायक, बिना हड़बड़ी वाली आफ्टर-पार्टी की प्लानिंग की गई है. इस कार्ड में 'द पार्टी, आफ्टर' लिखते हुए कहा गया है, ''कम ऑन गाइज, डांस फ्लोर जलाना है. वेडिंग आफ्टरपार्टी में कोई फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं, बस अपना बेस्ट मूड लाना. कृतिका और गौरव के साथ मिलकर जश्न मनाएं, क्योंकि लव बर्ड्स अब ऑफिशियली वन हो चुके.'  ये आफ्टर पार्टी 12 मार्च को 7:30 बजे शाम से शुरू होगी. यह मजाकिया अंदाज पारंपरिक न्योतों से हटकर है, जो कपल की आधुनिक सोच दिखाता. पार्टी मुंबई के एक लग्जरी वेन्यू पर होगी, जहां क्रिकेटर, एक्टर्स और करीबी दोस्त शामिल होंगे. शादी निजी रहेगी, सिर्फ परिवार वाले गवाह बनेंगे.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल 

गौरतलब है कि दिसंबर महीने में कृतिका ने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक किया था. उन्होंने गौरव के साथ ब्रेकफास्ट डेट की कुछ कैंडिड तस्वीरें साझा की थीं. बात करें अगर कृतिका कामरा के करियर की तो, उन्होंने 2007 में टीवी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और 'कितनी मोहब्बत है' से घर-घर में पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज, फिल्मों और वेब सीरीज में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए. वहीं, गौरव कपूर एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और क्रिकेट से जुड़े शो के लिए मशहूर हैं.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

