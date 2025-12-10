'कितनी मोहब्बत है' फेम कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, इस क्रिकेट प्रजेंटर संग शेयर की प्राइवेट PHOTOS, हुईं कोजी

Kritika Kamra Confirms Relationship: 'कितनी मोहब्बत है' फेम एक्ट्रेस कृतिका कामरा के लेटेस्ट पोस्ट ने तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में क्रिकेट प्रजेंटर गौरव कपूर के साथ कुछ कोजी फोटोज शेयर की. जिसके बाद से उनका रिलेशनशिप कंफर्म माना जा रहा है. हालांकि, एक्ट्रेस ने पोस्ट में खुद से तो कुछ कंफर्म नहीं किया. लेकिन, दोनों की ब्रेकफास्ट करते हुए की प्राइवेट तस्वीरें दोनों के रिश्ते पर मुहर जरूर लगा रही हैं.

कोजी फोटोज संग रिलेशनशिप किया कंफर्म

कृतिका इस फोटो में डेनिम जींस के साथ व्हाइट टॉप और उसके ऊपर मरून कलर की जैकेट पहनी हुई हैं. वहीं उनके सामने वाली चेयर पर गौरव कपूर गॉगल्स लगाए बैठे हैं. ब्रेकफास्ट करते हुए एक्ट्रेस ने बैक टू बैक चार तस्वीरें शेयर की और एक वीडियो शेयर किया जो दोनों की प्यार की कहानी बयां कर रहा है. इन तस्वीरों में गौरव और कृतिका एक दूसरे के साथ कोजी ब्रेकफास्ट करते हुए काफी खुश दिखे.

लिखा ये कैप्शन

इन प्राइवेट मोमेंट की तस्वीरों को शेयर करते हुए कृतिका ने मजेदार कैप्शन लिखा है जो लोगों को पसंद आ रहा है. इस कैप्शन में कृतिका ने लिखा- 'ब्रेकफास्ट विद...' इसके साथ ही कृतिका ने गौरव कपूर के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में दोनों का चेहरा तो नजर नहीं दिखा. लेकिन, दोनों ब्लैक कॉफी का मग एक दूसरे से चियर्स करते नजर आए. इन कॉफी मग के ऊपर लिखा है- Bubbys.

सेलेब्स दे रहे बधाई

कृतिका ने गौरव के संग जैसे ही ये तस्वीरें शेयर की तो सेलिब्रिटी दोनों को विश करने लगे. अंगद बेदी ने कमेंट किया- 'फटा पोस्टर निकला हीरो'. पूजा गौर ने लिखा- 'फाइनली'. वहीं दृष्टि धामी ने स्माइली शेयर की.

करण कुंद्रा को कर चुकीं डेट

कृतिका कामरा की बात करें तो वो करण कुंद्रा को 'कितनी मोहब्बत है' सीरियल के दौरान डेट कर चुकी हैं. हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हुआ. वर्कफ्रंट की बात करें तो कृतिका टीवी शोज, फिल्मों के अलावा कई वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं. आखिरी बार 'सारे जहां से अच्छा' वेब सीरीज में फातिमा खान का रोल प्ले किया था. इससे पहले 'ग्यारह ग्यारह' में दिखीं.