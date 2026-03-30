'मधुबाला' फेम एक्टर विवियन डिसेना तीसरी बार बने पिता, दूसरी वाइफ नौरान अली ने दिया बेटे को जन्म, बोले- किंगडम अब और बड़ा हो गया

37 साल के Vivian Dsena के घर एक बार फिर से गुड न्यूज आई है. एक्टर तीसरी बार पिता बने हैं. एक्टर के वाइफ नौरान अली ने बेटे को जन्म दिया है. जिसकी खबर एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की.
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Vivian Dsena Blessed with Baby Boy: टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर विवियन डिसेना के घर एक बार फिर से किलकारियां गूंजी हैं. एक्टर की वाइफ नौरान अली ने बेबी बॉय को जन्म दिया है. जिसकी जानकारी विवियन ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की.एक्टर ने ये गुड न्यूज जैसे ही शेयर की तो सेलेब्स एक्टर को भर-भरकर बधाई देने लगे.
किंगडम अब और बड़ा हो गया
विवियन डिसेना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें इस गुड न्यूज को शेयर किया.एक्टर ने लिखा- 'अहमदुल्लाह...थोड़े वक्त के लिए लोगों की नजरों से दूर रहा. लेकिन, उसकी वजह थी. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका ऐलान नहीं किया जाता. उन्हें पहले जिया जाता है. चुप्पी ने काफी साथ दिया. मेरा किंगडम अब और बड़ा हो गया है. लिटिल प्रिंस हमारे घर आया है.'
सेलेब्स दे रहे बधाई
एक्टर के इस पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन की बधाइयों की बाढ़ आ गई. शक्ति सीरियल की को-एक्ट्रेस रुबीना दिलैर ने लिखा- 'बहुत सुंदर...तुम्हें और नौरान को बहुत-बहुत बधाई.' अली गोनी ने लिखा- 'भाई बहुत मुबारक.' भारती के अलाव कनवर ढिल्लन ने भी बेबी को होने पर बधाई दी और हार्ट वाला आइकन शेयर किया.
विवियन ने अपनाया मु्स्लिम धर्म
विवियन ने साल 2022 में इजिप्टियन पत्रकार नौरान अली से सीक्रेट शादी कर ली थी. इसके बाद साल 2024 में एक्टर ने अपनी शादी का खुलासा किया कि वो 3 बच्चियों के पिता है. जिनमें से एक उनकी बायलॉजिकल बेटी है और बाकी 2 दो बेटियां नौरान की पहली शादी से हैं. विवियन ने नौरान से पहले वाहबिज दोराबजी से शादी की थी. साल 2021 में इन दोनों का तलाक हो गया था.इन्होंने 2009 में मुल्लिम धर्म अपना लिया था. इनका कहना था कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से उन्हें शांति मिलती है. इसके साथ ही विवियन ने कहा कि नौरान से शादी करने के लिए उन्होंने धर्म नहीं बदला था बल्कि धर्म बदलना उनका पर्सनल रीजन था.
विवियन ने अपनाया मुस्लिम धर्म
विवियन ने साल 2022 में इजिप्टियन पत्रकार नौरान अली से सीक्रेट शादी कर ली थी. इसके बाद साल 2024 में एक्टर ने अपनी शादी का खुलासा किया कि वो 3 बच्चियों के पिता है. जिनमें से एक उनकी बायलॉजिकल बेटी है और बाकी 2 दो बेटियां नौरान की पहली शादी से हैं. विवियन ने नौरान से पहले वाहबिज दोराबजी से शादी की थी. साल 2021 में इन दोनों का तलाक हो गया था.इन्होंने 2009 में मुल्लिम धर्म अपना लिया था. इनका कहना था कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से उन्हें शांति मिलती है. इसके साथ ही विवियन ने कहा कि नौरान से शादी करने के लिए उन्होंने धर्म नहीं बदला था बल्कि धर्म बदलना उनका पर्सनल रीजन था.
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आपको बता दें, विवियन कई सारे फेमस टीवी शोज में नजर आ चुके हैं.जिसमें 'शक्ति:अस्तित्व का एहसास', 'मधुबाला:एक प्रेम कहानी','प्यार की एक कहानी', 'इश्क में मरजांवा' और 'सिर्फ तुम' शामिल है.
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