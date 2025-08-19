'मुश्किल में बीते 5 दिन...' हिमाचल में हुई तबाही में फंस गई थीं रुबीना दिलैक, बताया आंखों देखा हाल-भारी नुकसान पहुंचा है
'मुश्किल में बीते 5 दिन...' हिमाचल में हुई तबाही में फंस गई थीं रुबीना दिलैक, बताया आंखों देखा हाल-भारी नुकसान पहुंचा है

Rubina Dilaik ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज और वीडियो शेयर किए. एक्ट्रेस ने बताया कि लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से उनके परिवार के बीते 5 दिन काफी  मुश्किल में बीते. हालांकि अभी वो ठीक हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:46 PM IST
रुबीना दिलैक

Rubina Dilaik Stuck in Himachal Rain: 37 साल की हसीना रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) हिमाचल में हुई खतरनाक भारी बारिश की वजह से बीते 5 दिन से फंसी हुई है. एक्ट्रेस के साथ उनकी दोनों बेटियां और बहन भी थी. एक्ट्रेस ने इस बारिश से हुई भयंकर तबाही का एक वीडियो और कुछ फोटोज शेयर की है जिसमें वो आसपास क मूसलाधार बारिश और लैंडस्साइड की वजह से हुए नुकसान को दिखाती नजर आईं.

मुसीबत में बीते 5 दिन

रुबीना ने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज और वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि बीचे 5 दिन उनके परिवार के लिए भारी पड़े. एक्टर ने लिखा- 'बीते 5 दिन बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे. हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और भारी बारिश ने सड़कों, नेशनल हाइवे और खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इसकी वजह से कई परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवार के साथ हैं जो इस दुख को झेल रहे हैं.'

सुरक्षित हैं हम लोग

एक्ट्रेस ने आगे लिखा- 'मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि भगवान की कृपा से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है. हालांकि मैं अपनी बेटियों को लंबे वक्त से गोद में नहीं ले पाई. लेकिन, मैं आभारी हूं कि वे स्वस्थ और खुश हैं. ये सुरक्षित वातावरण है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने लीलाधर ट्रांक्विटी को शुक्रिया कहा और लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारे लिए अपने दरवाजे खोले.'

लिव-इन रिलेशनशिप में रहेगा अर्चना पूरन सिंह का बेटा आर्यमान, योगिता भियानी को तोहफे में दी नए फ्लैट की चाबी

हिमाचल प्रदेश में तबाही
मानसून का ये मौसम कई राज्यों में कहर बरपा रहा है. हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ और तेज बारिश का प्रकोप लगातार जारी है.ऐसे में 263 लोगों की जान जा चुकी है. इसके साथ ही 31 हजार से ज्यादा घरों, दुकान और पशुओं के शैल्टर को भी नुकसान पहुंचा है. रुबीना की बात करें तो ये लॉफ्टर शेफ सीजन 2 के बाद पति अभिनव शुक्ला के साथ पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रही हैं.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Rubina dilaikHimachal rain

