37 साल के Splitsvilla 7 एक्स कंटेस्टेंट मयंक पवार की अचानक मौत, सदमे में परिवार और फैंस, कभी इनके लिए खूब रोई थीं सनी लियोनी

Splitsvilla 7 में सबसे चहीते एक्स कंटेस्टेंट और फिटनेस चैंपियन मयंक पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे. मयंक की मौत ना केवल उनके परिवार के लिए सदमा है बल्कि फैंस को भी इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है.
Splitsvilla 7's Mayank Pawar Died: ऐसी शॉकिंग खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. 'स्प्लिट्सविला 7' में सभी के चहीते कंटेस्टेंट और फिटनेस चैम्पियन मयंक पवार की मौत हो गई है. हालांकि, इनके निधन की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन, सोशल मीडिया पर इनके आधिकारिक अकाउंट से निधन की खबर की पुष्टि की गई है. अपने चहीते सितारे की मौत की खबर से फैंस टूट गए हैं और परिवार का भी बुरा हाल है.
मिनटों में वायरल पोस्ट
मयंक पवार की मौत के बारे में जानकारी उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट में दी गई जो मिनटों में वायरल हो गया. इस पोस्ट में लिखा है- 'एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन. मयंक पवार हमेशा हमारे दिल में रहेंगे.' मयंक की मौत का ये पोस्ट पलभर में वायरल हो गया. जिसके बाद फैंस लगातार इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'असलियत में हमने एक अच्छे इंसान को खो दिया. भाई आप हमेशा हम लोगों के दिलों में याद बनकर रहोगे.' दूसरे ने लिखा- 'शॉकिंग न्यूज..इस पर तो यकीन ही नहीं हो रहा.' तीसरे ने लिखा- 'ओम शांति मिस्टर एशिया और फेवरेट कंटेस्टेंट्स ऑफ स्प्लिट्सविला 7'.
कभी इनके लिए रो पड़ी थीं सनी लियोनी
37 साल के मयंक ना केवल टीवी पर्सनालिटी थे बल्कि अपनी फिटनेस की वजह से लोगों के बीच काफी पॉपुलर थे. इन्होंने सात बार मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया था. लेकिन, उनकी अचानक मौत हो जाने से लोग हैरान है. हालांकि अभी तक मौत की असली वजह रिवील नहीं हुई है. मयंक को फिटनेस के अलावा रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 7' से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. यहां तक कि जब शो से मयंक एलमिनेट हुए थे तो शो की होस्ट सनी लियोनी तक रो पड़ी थीं. इन्होंने मयंक को विला से जाने से पहले प्यार से गले लगाया था. जो इस शो का सबसे स्पेशल पल बन गया था. आपको बता दें, मयंक ना केवल अपनी फिजिकल फिटनेस बल्कि सादगी के लिए भी जाने जाते थे.
