दिनदहाड़े कार पर हुआ हमला, बोनट-शीशा पीटा...; 37 साल की हसीना संग दिन दहाड़े हुई ऐसी घटना
Sumona Chakravarti Painful Post: छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती का एक इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने मुंबई की मुंबई में सुरक्षा पर सवाल उठाए.

 

Sep 01, 2025, 12:22 PM IST
छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखकर बताया कि साउथ मुंबई में मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने दिन दहाड़े उनकी कार पर हमला कर दिया. दरअसल, मुंबई में लोग मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. जब सुमोना साउथ बॉम्बे की ओर से गुजर रही थी. तब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी का बोनट पीटकर मुस्कुराने लगे. डरी-सहमीं सुमोना ने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाया है.

सुमोना के साथ दिनदहाड़े हुआ हादसा

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, "मेरे सामने ऐसे झूम रहा था जैसे कोई बेतुकी बात साबित कर रहा हो. उसके दोस्त मेरी खिड़कियों पर जोर-जोर से पीट रहे थे, जय महाराष्ट्र चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे. हम थोड़ा आगे बढ़े और फिर वही सब दोहराया. पांच मिनट में ये दो बार था. कोई पुलिस नहीं. (जिन्हें हमने बाद में देखा वे बस बैठे, बातें करते, लटके हुए थे) कोई कानून-व्यवस्था नहीं. सिर्फ मैं, अपनी कार में दिन के उजाले में, साउथ बॉम्बे में असुरक्षित महसूस कर रही थी."

प्रदर्शन के दौरान ऐसी थी सड़क की हालत

सुमोना ने कहा, "और सड़कें? केले के छिलकों, प्लास्टिक की बोतलों, गंदगी से अटी पड़ी. फुटपाथों पर कब्जा. प्रदर्शनकारी खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, विरोध के नाम पर मुंबई दर्शन कर रहे हैं. नागरिक भावना का पूरी तरह से मजाक."

सुमोना चक्रवर्ती ने आगे बताया कि वह बॉम्बे में कई सालों से रह रही हैं और उन्हें कभी अनसेफ नहीं लगा, खासकर साउथ बॉम्बे में. मगर पहली बार उन्हें अनसेफ फील हुआ.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव.

Sumona Chakravarti

