Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /‘हां, मुझसे बड़ी गलती हुई...’, ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद से टूटे प्रणित मोरे! VIDEO में हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले - ‘बहक गया था मैं...’

‘हां, मुझसे बड़ी गलती हुई...’, ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद से टूटे प्रणित मोरे! VIDEO में हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले - ‘बहक गया था मैं...’

Pranit More Apologizes Video: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के एक शो पर हिमांशु जांगड़ा नाम के एक लड़के ने एक लड़की को लेकर ‘370 रुपये की बिरयानी’ खिलाकर दबाव बनाने की बात कही. जिस पर खूब बवाल मचा हुआ है. अब प्रणीत मोरे ने अपनी गलती मानते हुए एक वीडियो शेयर किया और माफी मांगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:42 PM IST
‘हां, मुझसे बड़ी गलती हुई...’, ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद से टूटे प्रणित मोरे! VIDEO में हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले - ‘बहक गया था मैं...’
Image Credit: Pranit More Apologizes Video

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अभिषेक बनर्जी मेरे बेटे जैसा...' नरम पड़े कल्याण बनर्जी मगर Sayani Ghosh पर भड़के
Kalyan Banerjee6 min ago
2
nta cuet pg16 min ago
3
8th pay commission20 min ago
4
IND vs AFG39 min ago
5
Pranit more40 min ago