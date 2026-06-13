Pranit More Apologizes Video: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने शनिवार को वायरल ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद पर हाथ जोड़कर माफी मांग ली है. प्रणीत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि वे शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा की बातों में बह गए थे. उन्होंने माना कि हिमांशु को अपने मंच पर ऐसी गलत बातें रखने का मौका देना उनकी बड़ी भूल थी. इसी वजह से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया. प्रणीत ने साफ कहा कि इस विवाद के बाद उन्हें लोगों का जो गुस्सा झेलना पड़ा है, वो उसके हकदार भी हैं.
वीडियो में प्रणीत मोरे ने अपनी गलती को मानते हुए कहा कि जब वे शो में भीड़ के साथ बातचीत कर रहे थे, तब उस लड़के ने कई आपत्तिजनक बातें कहीं. उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग हंस रहे थे, जिसकी वजह से वे भी बहकावे में आ गए. उन्होंने कहा कि ये उनके फैसले की एक बड़ी चूक थी. प्रणीत के मुताबिक, वे चाहते तो उस लड़के को वहीं रोक सकते थे या उसके खिलाफ स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जो बहुत गलत था. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर ढेरों कमेंट्स भी आ रहे हैं.
वीडियो में प्रणीत मोरे ने बताया कि उन्होंने बस उस लड़के को अपनी बात रखने के लिए मंच दिया था. लेकिन देखते ही देखते ये पूरा मामला बहुत बड़ा हो गया. उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे इंसिडेंट की वजह से जिन लोगों की भी भावनाओं को चोट पहुंची है, वो उन सभी से तहे दिल से माफी मांगते हैं. इसके साथ ही प्रणीत ने ये बात भी पूरी तरह साफ कर दी है कि इस मामले को लेकर उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहे उसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं. वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
साथ ही प्रणीत ने लोगों से गुजारिश की कि उन्हें खुद को बदलने और एक अच्छा इंसान बनने का एक मौका और मिले. हाल ही में हुए विवाद को उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बताया है. प्रणीत का कहना है कि वे अब अपनी कमियों को दूर करने और अपने कंटेंट को सुधारने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने अपने फैंस को ये भरोसा भी दिलाया है कि भविष्य में उनके काम में ये पॉजिटिव बदलाव साफ तौर पर नजर आएगा. प्रणीत अब अपने काम को एक नए और बेहतर अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं.
ये सारा मामला तब गरमाया जब हिमांशु जांगड़ा ने प्रणीत मोरे के एक शो में अपनी डेट का एक किस्सा शेयर किया. उसने बताया कि एक लड़की के साथ डेट पर उसने चिकन बिरयानी के लिए 370 रुपये खर्च किए थे. इसके बाद वे उस लड़की से कुछ उम्मीदें लगाने लगा. उसने शो में खुलकर माना कि वो उस लड़की को जबरन एक अंधेरे पार्क में ले गया. लड़की के बार-बार मना करने के बावजूद वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहा. लड़के की इसी हरकत और बात को लेकर अब सोशल मीडिया पर पूरा विवाद खड़ा हो गया है.
हिमांशु जांगड़ा ने जब शो में अपनी बात रखी, तो वहां बैठी ऑडियंस हंसते हुए तालियां पीट रही थी. हद तो तब हो गई जब प्रणीत मोरे ने उसे नकद पैसे इनाम में दे दिए. प्रणीत ने खुद इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो तुरंत वायरल हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. लोगों ने प्रणीत को आड़े हाथों लिया और उनकी जमकर क्लास लगाई. लोग इस बात से नाराज थे कि एक लड़की के साथ हुई जबरदस्ती का मजाक उड़ाने वाले लड़के को प्रणीत ने रोका क्यों नहीं, बल्कि उल्टा उसे बढ़ावा दिया.
हालांकि, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्टारविक डिजाइन कंपनी ने हिमांशु जांगड़ा को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. कंपनी ने साफ किया कि वे इस तरह की घटिया सोच का कतई सपोर्ट नहीं करते. इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश में हर नागरिक को अपनी बात रखने और अभिव्यक्ति की आजादी है. लेकिन किसी को भी अपनी मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए. खासकर जब बात महिलाओं के सम्मान और उनकी इज्जत की हो.
इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. आयोग का साफ कहना है कि इस तरह के वीडियो महिलाओं के साथ होने वाली जबरदस्ती और गलत व्यवहार को बढ़ावा देते हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक पत्र भेजा है. इस चिट्ठी में उन्होंने पुलिस से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही आयोग ने हरियाणा पुलिस को पूरे मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 7 दिनों का समय दिया.