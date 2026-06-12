/‘मैंने जानबूझकर...’ डेड बॉडी पर किया था भद्दा कमेंट! प्रणित मोरे के शो वाली महिला डॉक्टर अब रोते हुए मांग रही माफी, नौकरी जाने का सता रहा डर!

Pranit More Row Dr Sejal Pawar Apology: अभी हिमांशु जांगड़ा की ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो का एक और वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. इस वीडियो में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल की डॉक्टर सेजल पवार नजर आ रही हैं. वो शो में मेडिकल कॉलेज के दिनों का एक ऐसा किस्सा सुना रही हैं, जिसे सुनकर हर कोई दंग है. वीडियो में डॉक्टर सेजल एनाटॉमी लैब यानी जहां मरे हुए शरीरों पर पढ़ाई होती है, वहां की एक घटना का जिक्र कर रही हैं.
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. जब कॉमेडियन प्रणित मोरे ने डॉक्टर सेजल से पूछा, ‘डॉक्टर आपस में किस तरह के मजाक करते हैं?’, तो इस पर डॉक्टर सेजल ने जवाब देते हुए कहा, ‘मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी लैब में जब लड़कियां लड़कों की डेड बॉडीज को काटती हैं, तो वे उनके प्राइवेट पार्ट्स की आपस में तुलना करती हैं. हम लोग शरीर के उस हिस्से को सबसे आखिरी के लिए छोड़ देते थे’. इस बात पर शो में मौजूद कॉमेडियन और ऑडियंस हंसने लगते हैं.
This is not just “dark humour.” This is deeply unethical and dehumanising.
A female doctor casually joking about the penis sizes of male corpses with her friends shows a disturbing lack of professional ethics and basic respect for the dead. Medical professionals deal with human… pic.twitter.com/8FieaNEvSa
— GarudEyeIntel | OSINT (@GarudEyeIntel) June 10, 2026
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