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‘मैंने जानबूझकर...’ डेड बॉडी पर किया था भद्दा कमेंट! प्रणित मोरे के शो वाली महिला डॉक्टर अब रोते हुए मांग रही माफी, नौकरी जाने का सता रहा डर!

Pranit More Controversy: हिमांशु जांगड़ा के ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद के बीच प्रणित मोरे के शो का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला डॉक्टर ने डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर ऐसा मजाक किया, जिसे सुनकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. अब वो रो-रोकर माफी मांग रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:03 AM IST
‘मैंने जानबूझकर...’ डेड बॉडी पर किया था भद्दा कमेंट! प्रणित मोरे के शो वाली महिला डॉक्टर अब रोते हुए मांग रही माफी, नौकरी जाने का सता रहा डर!
Image Credit: Pranit More Row Dr Sejal Pawar Apology

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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