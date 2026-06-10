/‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद से क्या है सलमान खान का कनेक्शन, कॉमेडियन प्रणीत मोरे को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

370 Rupees Biryani Controversy: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट प्रणीत मोरे इस समय एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर उनके एक शो का पुराना वीडियो क्लिप जमकर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग प्रणीत को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातों वाला ये वीडियो को आखिर इंटरनेट पर क्यों पोस्ट किया गया?
इस पूरे मामले की शुरुआत प्रणीत के शो से हुई. मामला तब बिगड़ा जब प्रणीत के शो में आए हिमांशु जांगड़ा ने महिलाओं पर बेहद खराब कमेंट किया. वायरल वीडियो में हिमांशु ने कहा कि उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी, इसलिए अब वे उसके बदले फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है. वीडियो में उसे साफ कहते सुना जा सकता है, ‘मैंने कहा कि 370 रुपये लगे हैं तो उसे वसूल तो करूंगा ही’. इस घटिया बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और लोग हिमांशु को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं.
इस बवाल के बीच प्रणीत मोरे और सलमान खान का एख पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 2025 में जह प्रणीत ने ‘बिग बॉस 19’ के घर में एंट्री ली थी, उसी दौरान उनके कुछ पुराने स्टैंड-अप वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने सलमान की पर्सनल लाइफ, उनके पनवेल वाले फार्महाउस और उनके कानूनी मामलों का काफी मजाक उड़ाया गया था. उस समय वायरल हुए एक वीडियो में प्रणीत ने शो में बैठी एक फीमेल के हाथ की अंगूठी की तुलना सलमान खान के फिरोजा ब्रेसलेट से कर दी थी.
इसके बाद उन्होंने उस फीमेल से मजाक में पूछ लिया था कि क्या वे कभी सलमान खान के फार्महाउस पर गई हैं? इस कमेंट को लेकर प्रणीत की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी और लोगों ने इसे बेहद खराब मजाक बताया था. ये पूरा मामला ‘बिग बॉस 19’ के पहले ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में भी उठा था, जहां खुद सलमान ने प्रणीत की क्लास लगाई थी. सलमान ने साफ शब्दों में प्रणीत से कहा था कि उन्हें उनके ऐसे घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आए जो मर्यादा पार करते हैं. सलमान ने स्टेज पर प्रणीत से कहा था, ‘मुझे पता है कि आपने मुझपे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है’.
उन्होंने आगे कहा, ‘उस वक्त आपको लोगों को हंसाना था, मेरा नाम यूज करके, आपने वो किया. मुझे बस लगता है कि आपको मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए’. अब जब ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला नया विवाद बढ़ा, तो प्रणीत मोरे ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी इस बड़ी गलती को माना. साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक माफीनामा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने माना कि दर्शक की उस घटिया बात पर हंसना उनकी बड़ी भूल थी. प्रणीत ने लिखा कि वे इस घटना से सबक लेंगे और भविष्य में अपनी कॉमेडी के दौरान इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे.
स्टैंडअप कॉमेडी प्रणीत मोरे के शो से शुरू हुआ विवाद अब सोशल मीडिया ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया है. शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा ने अपने डेटिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने एक लड़की को 370 रुपये की बिरयानी खिलाई थी. इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसे लोगों ने महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक और घटिया मानसिकता वाला माना गया. यूजर्स का कहना है कि हिमांशु की बातें ये दिखाती हैं कि लड़की पर पैसे खर्च करके बदले में कुछ उम्मीद रखना सही है. इसी वजह से इंटरनेट पर ‘370 रुपये की बिरयानी’ ट्रेंड करने लगा और लोग उन पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं.
रिश्तों में पैसों के लेन-देन को लेकर दिए गए बयान के हिमांशु जांगड़ा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि डेट पर हुए खर्च के बदले उम्मीदें रखना गलत है और ऐसी बातें मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए. विवाद बढ़ने पर हिमांशु ने माफी मांगकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया. इस मुद्दे पर इंटरनेट दो धड़ों में बंट गया है. जहां कुछ लोग इसे माफी के बाद खत्म करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरे यूजर्स का मानना है कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है. उनका माफीनामा वाला वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.