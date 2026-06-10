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‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद से क्या है सलमान खान का कनेक्शन, कॉमेडियन प्रणीत मोरे को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

370 Rupees Biryani Controversy: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद की ही चर्चा चल रही है. इसी बीच कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपनी एक वीडियो और सलमान खान के साथ पुराने विवाद को लेकर भारी मुश्किलों में फंस गए हैं. इस पूरे बवाल के बाद प्रणीत ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 10, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:11 AM IST
‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद से क्या है सलमान खान का कनेक्शन, कॉमेडियन प्रणीत मोरे को क्यों मांगनी पड़ी माफी?
Image Credit: 370 Rupees Biryani Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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