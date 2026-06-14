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‘कॉमेडी के लिए बनाई थी झूठी कहानी...’, 370 रुपये की बिरयानी विवाद ने बर्बाद कर दिया करियर! नौकरी जाने के बाद हिमांशु जांगड़ा ने रोते हुए मांगी माफी

370 Rupees Biryani Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला बयान देने पर बुरी तरह फंसे हिमांशु जांगड़ा ने अब एक नया वीडियो जारी कर माफी मांगी है. नौकरी से निकाले जाने के बाद परेशान हिमांशु ने बताया कि कैसे इस एक मजाक ने उनके परिवार और जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 14, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:54 AM IST
‘कॉमेडी के लिए बनाई थी झूठी कहानी...’, 370 रुपये की बिरयानी विवाद ने बर्बाद कर दिया करियर! नौकरी जाने के बाद हिमांशु जांगड़ा ने रोते हुए मांगी माफी
Image Credit: Himanshu Jangra 370 Rupees Biryani Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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