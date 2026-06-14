370 Rupees Biryani Controversy: इंटरनेट पर मशहूर कॉमेडियन प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप कॉमेडी शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस शो के दौरान ऑडियंस के बीच बैठे एक लड़के हिमांशु जांगड़ा ने ‘370 रुपये की बिरयानी’ को लेकर एक आपत्तिजनक कमेंट किया था. इसके बाद जब सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया, तो प्रणीत मोरे ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर माफी मांगी. लेकिन अब इस विवादित बयान को देने वाले हिमांशु जांगड़ा का भी एक नया वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है.
वीडियो में वो सफाई देते नजर आ रहे हैं. विवाद बढ़ने के काफी समय बाद हिमांशु ने अब सोशल मीडिया पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उस शो में जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी. हिमांशु ने दावा किया कि उन्होंने शो में जो कुछ भी कहा था, वो पूरी तरह सच नहीं था. वहां का माहौल देखकर उन्होंने एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के लिए एक झूठी कहानी बनाई थी और उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़ दी थीं, जिसका उन्हें अब बेहद अफसोस है. उनके इस वीडियो पर यूजर्स काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं और खरी-खोटी सुना रहे हैं.
ये नया वीडियो स्टारविक डिजाइन नाम की कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. बता दें कि हिमांशु जांगड़ा इसी गुरुग्राम की कंपनी में एक वेब डेवलपर के तौर पर काम करते थे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था. इस वीडियो में हिमांशु अपनी पुरानी कंपनी के मालिक विवेक विश्वकर्मा से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. जब विवेक ने उनसे उनके परिवार का हालचाल पूछा, तो हिमांशु इमोशनल हो गए और बोले कि फिलहाल उनके हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं. इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा.
हिमांशु जांगड़ा ने वीडियो में अपनी सफाई देते हुए आगे कहा, ‘अभी देखा जाए तो मेरी सिचुएशन बहुत खराब है. पिछले दो हफ्तों से इंस्टाग्राम पर लोग मुझे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं. शुरुआत के एक हफ्ते तक तो मेरे घर और गांव में किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था’. लेकिन जल्द ही उनके एक अंकल (चाचा) को इस इंसिडेंट की भनक लग गई. चाचा ने उन्हें डांटा तो हिमांशु ने उनसे बात छुपाने की गुजारिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि मामला शांत हो जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ और पड़ोसियों के जरिए ये बात उनके माता-पिता तक पहुंच गई.
जब मामला ज्यादा बढ़ गया, तो घरवालों ने हिमांशु को वापस बुला लिया. घर लौटने पर हिमांशु ने अपनी गलती मानी. वीडियो में हिमांशु ने बताया, ‘मम्मी-पापा ने मुझे डांट-फटकार लगाई और प्यार से समझाया, वहां तक तो सब कुछ ठीक-ठाक था. पर जैसे ही उन्हें यह मालूम पड़ा कि मेरी नौकरी भी हाथ से छूट गई है, तो वे बेहद मानसिक तनाव में आ गए. आज जब भी मैं अपने माता-पिता का चेहरा देखता हूं, तो मुझे खुद पर बहुत तेज गुस्सा आता है. मुझे इस बात का गहरा अफसोस होता है कि मैं आखिर उस कॉमेडी शो का हिस्सा बनने गया ही क्यों था’.
हिमांशु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो जिंदगी में पहली बार कोई स्टैंड-अप कॉमेडी शो देखने पहुंचे थे. इससे पहले उन्होंने इंटरनेट पर प्रणीत मोरे के कुछ वीडियो देखे थे, इसलिए जब गुरुग्राम में उनका शो हुआ, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और वहां चले गए. वहां उनके साथ जो हुआ, उस पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया, ‘मैंने शो में जो लड़की वाली कहानी सुनाई थी, वो पूरी तरह सच नहीं थी. हां, मैंने एक लड़की को डेट जरूर किया था, लेकिन महफिल जमाने के लिए मैंने बातों को थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया’.
हिमांशु जांगड़ा ने अपनी सफाई में कहा कि खराब किस्मत की वजह से लोग उनकी बात का गलत मतलब निकाल बैठे. उन्होंने माना कि उनके मुंह से गलत शब्द निकले थे, जिसके लिए वो दिल से माफी मांगते हैं. उनका कहना है कि उनकी नीयत खराब नहीं थी. अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने ऑफिस की महिला साथियों के साथ अपने अच्छे रिश्तों का हवाला भी दिया. हिमांशु के मुताबिक, उन्होंने किसी भी खास महिला का नाम नहीं लिया था. उन्होंने वादा किया कि भविष्य में उनसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी.