370 Rupee Biryani Controversy: आजकल इंटरनेट पर ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवादो को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है. लोग इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर असली कॉमेडी किसे कहते हैं? जिस मजाक पर हम सब खुलकर हंसते हैं, क्या कभी हम उसकी सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं. क्या आज के समय में मंच पर खड़े होने वाले आर्टिस्ट अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं. ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा नेशनल इश्यू बन गया है.
पिछले साल ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो के विवाद को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि एक नए मामले ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया. इस नए मुद्दे ने आग में घी डालने का काम किया. अब हर तरफ ‘राइट कॉमेडी’ और ‘वरोंग कॉमेडी’ को लेकर बहस छिड़ गई है. लोग इंटरनेट पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के एक शो का छोटा-सा वीडियो क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हो गया. इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.
‘बिग बॉस 19’ में नजर आ चुके मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे कुछ समय पहले हरियाणा में एक लाइव शो किया. इस शो के दौरान गुरुग्राम के एक वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा ने शो के दौरान प्रणित से बात करते हुए अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाया, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा बखेड़ा बन गया. हिमांशु ने बताया कि वे एक लड़की के साथ डेट पर गए थे. वहां उन्होंने खाने में 370 रुपये की चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी. खाने के बाद जब लड़की ने घर जाने को कहा तो हिमांशु ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हिला दिया.
हिमांशु ने कहा कि इतने पैसे खर्च करने के बाद उसे बदले में कुछ खास हासिल नहीं हुआ. भले ही हिमांशु इस बात सुनकर शो में प्रणित मोरे और बैठे लोग ठहाके माकर हंस रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया. जब ये वीडियो क्लिप आम लोगों के बीच पहुंची, तो बवाल मच गया. बात इतनी बढ़ गई कि रश्मि देसाई, मल्लिका दुआ, कुशा कपिला, आयशा खान, एल्विश यादव और डॉली सिंह जैसे बड़े सितारों ने प्रणित मोरे को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद हिमांशु को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया.
इस पूरे वाकये के बाद इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए. एक तरफ जहां इस बिरयानी वाले मजाक की जमकर आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी खड़े नजर आ रहे हैं. दरअसल इसी शो से डॉक्टर सेजल पवार का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ‘डेड बॉडी’ के प्राइवेट पार्ट को लेकर एक मजाक किया था. अब लोग इन दोनों मामलों की आपस में तुलना कर रहे हैं और इंटरनेट पर इसी बात को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. इतना ही नहीं, लोग अब सजा देने की मांग करने लगे.
दोनों की आपसी लड़ाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि सोशल मीडिया के साथ-साथ इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है. आयोग ने इस पूरे विवाद को बेहद गंभीरता से लिया है. महिला आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए प्रणित मोरे और हिंमाशु जांगड़ा दोनों को ही समन भेजकर तलब किया है. इसके साथ ही आयोग ने हरियाणा पुलिस को भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. महिला आयोग का साफ मानना है कि ऐसी बातें समाज में गलत व्यवहार और गंदगी को बढ़ावा देती हैं.
महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंटरनेट पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने प्रणित और हिमांशु समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस वीडियो की वजह से समाज में अश्लीलता बढ़ी है. इस पूरे मामले पर लोगों की अलग-अलग राय है. कुछ आलोचकों का साफ कहना है कि मनोरंजन के बहाने महिलाओं का अपमान बिल्कुल सह नहीं किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोग इसे बोलने की आजादी के अधिकार से जोड़ रहे हैं.