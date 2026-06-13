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क्यों राष्ट्रीय मुद्दा बना ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद? लड़के की चली गई नौकरी, इज्जत की उड़ी धज्जियां; अब क्या चाहती है पब्लिक

370 Rupee Biryani Controversy: एक लाइव कॉमेडी शो में ‘370 रुपये की बिरयानी’ पर हुआ मामूली सा मजाक आज पूरे देश में बवाल की वजह बन चुका है. बात पुलिस केस, नौकरी जाने और महिला आयोग तक पहुंच गई है. आखिर एक जोक ने कैसे नेशनल लेवल का विवाद खड़ा कर दिया, चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:11 AM IST
क्यों राष्ट्रीय मुद्दा बना ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद? लड़के की चली गई नौकरी, इज्जत की उड़ी धज्जियां; अब क्या चाहती है पब्लिक
Image Credit: 370 Rupee Biryani Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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