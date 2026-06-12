/‘लोगों को वल्गर जोक सुनना पसंद...’ प्रणित मोरे के ‘बुरे दिन’ शुरू! अब पुराने बयान को लेकर सुननी पड़ रही खरी-खोटी

Pranit More 370 Biryani Row: ‘बिग बॉस 19’ कंटेस्टेंट रह चुके स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे इस समय एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में घिर चुके हैं. उनके एक हालिया स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान हुए बेहद भद्दे और अश्लील जोक्स को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. दरअसल, उनके इस शो के दो छोटे-छोटे वीडियो क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग काफी नाराजगी जता रहे हैं. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अब प्रणित मोरे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
इस पूरे विवाद की शुरुआत शो के दौरान लाइव ऑडियंस यानी वहां बैठी ऑडियंस के साथ बातचीत के हिस्से से हुई. वीडियो में दिख रहा है कि बातचीत के दौरान एक लड़का (हिमांशू जांगडा) ने कहा कि जब वो एक लड़की को डेट पर ले गया और उसे 370 रुपये की बिरयानी खिलाई, तो वो बदले में कुछ वसूलने की उम्मीद कर रहा था. वहीं दूसरी तरफ, शो में आई एक लड़की ने, जो खुद को पेशे से डॉक्टर बता रही थी, उसने सीधे डेड बॉडी यानी शव के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर एक बेहद भद्दा और आपत्तिजनक जोक कह दिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है.
स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वो अपने विवादित चुटकुलों या बयानों की वजह से किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हों. इससे पहले भी वो अपनी कॉमेडी के स्टाइल को लेकर कई बार विवादों का सामने कर चुके हैं. कुछ समय पहले उन्होंने वीर पहाड़िया को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित कमेंट किया था, जिसके बाद उनपर कथित तौर पर हमला भी हुआ था. प्रणित ने पहले भी कई मशहूर एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को लेकर ऐसे बयान दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.
हालांकि, अगर इस बार के मामले को देखा जाए तो गलती सिर्फ अकेले प्रणित मोरे की नहीं थी, बल्कि इसमें उनके शो को देखने आई लाइव ऑडियंस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो वहां बैठकर सिर्फ ताली बजाते हैं और बेफिजूल के जोक्स पर हंसते हैं. कुछ समय पहले प्रणित कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. वहां, उन्होंने अपने शोज में होने वाले इस ‘क्राउड वर्क’ यानी ऑडियंस से बातचीत वाले हिस्से पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वो इस हिस्से को कभी पहले से लिखकर या स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं रखते हैं. सब खुद होता है.
लेकिन समय के साथ जब विवाद बढ़ने लगे, तो उन्होंने धीरे-धीरे अपने कंटेंट और जोक्स की भाषा पर ध्यान देना शुरू किया, ताकि वो जरूरत से ज्यादा वल्गर या अश्लील न लगने लगें. इसके बावजूद प्रणित ने साफ शब्दों में ये माना कि वो शो के दौरान ऑडियंस से बातचीत में किसी भी तरह के फिल्टर या रोक-टोक का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं. उनका मानना है कि अगर बातचीत में कोई सीमा या दायरा तय कर दिया जाएगा, तो ऑडियंस के साथ होने वाली पूरी बातचीत का असली मजा ही खराब हो जाएगा, जिसके चक्कर में वे ट्रोल भी हो जाते हैं.
इसी पॉडकास्ट के दौरान जब भारती सिंह ने प्रणित से एक सवाल पूछा था कि आज के समय में लोग सेक्स और वल्गर जोक्स पर बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो इसपर प्रणित ने जवाब दिया था कि असलियत में लोगों को यही सब बातें सुनना सबसे ज्यादा पसंद आता है. उन्होंने कहा, ‘लोग भले ही ऊपर से मुझसे कहते हैं कि मैं ऐसी अश्लील बातें क्यों करता हूं, मगर हकीकत में लोग इसी कंटेंट को देखना चाहते हैं’. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार ‘अश्लील शो’ नाम से एक स्पेशल एपिसोड भी बनाया था, जिसमें पहले ही चेतावनी देने के बावजूद उस वीडियो को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले थे.
अब वही वल्गर जोक्स और लाइव ऑडियंस से बिना फिल्टर की गई बातचीत प्रणित मोरे के गले की फांस बन चुकी है और वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं. सोशल मीडिया पर उनके इन वीडियो को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. अब ये देखना बेहद दिलचस्प और जरूरी होगा कि आने वाले दिनों में इस कानूनी कार्रवाई के बाद कॉमेडियन प्रणित मोरे के साथ आगे क्या-क्या कानूनी मोड़ आते हैं और वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं.