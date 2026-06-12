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‘लोगों को वल्गर जोक सुनना पसंद...’ प्रणित मोरे के ‘बुरे दिन’ शुरू! अब पुराने बयान को लेकर सुननी पड़ रही खरी-खोटी

Pranit More Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. उनके शो में लाइव ऑडियंस ने 370 रुपये की बिरयानी और डेड बॉडी को लेकर कुछ ऐसी अश्लील बातें कह दीं, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सीधा FIR दर्ज कर ली है. इसी बीच उनका एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:24 AM IST
‘लोगों को वल्गर जोक सुनना पसंद...’ प्रणित मोरे के ‘बुरे दिन’ शुरू! अब पुराने बयान को लेकर सुननी पड़ रही खरी-खोटी
Image Credit: Pranit More 370 Biryani Row

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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