रुबीना दिलैक करने जा रहीं बड़ा धमाका! पहली बार होस्ट करेंगी प्रेग्नेंट महिलाओं का रियलिटी शो, 15 मई से होगा स्ट्रीम

Rubina Dilaik Makes Reality Hosting Debut: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपने नए शो का ऐलान किया है, जो 15 मई को आने वाला है. एक्ट्रेस के इस शो में गर्भवती महिलाएं नजर आने वाली हैं.
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Rubina Dilaik Makes Reality Hosting Debut: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अब एक बिल्कुल नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली हैं. एक्टिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकीं रुबीना ने अब होस्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है. मदर्स डे के खास मौके पर एक्ट्रेस ने अपने नए डिजिटल प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसका नाम ‘द वार्ड’ है. यह शो 15 मई से यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाएगा और इसकी खास बात यह है कि इसमें गर्भवती महिलाओं की असली जिंदगी और उनके इमोशनल सफर को बेहद करीब से दिखाया जाएगा.
रुबीना दिलैक का यह शो बाकी रियलिटी शोज से काफी अलग माना जा रहा है. ‘द वार्ड’ में 10 गर्भवती महिलाओं को एक ही वार्ड में रखा जाएगा, जहां उनकी 10 दिनों की पूरी जर्नी को कैमरे में कैद किया जाएगा. इस दौरान उनके जीवन में आने वाले भावनात्मक उतार-चढ़ाव, मानसिक स्थिति, शारीरिक बदलाव और मां बनने के एहसास को दर्शकों के सामने बेहद रियल तरीके से पेश किया जाएगा. शो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि लोगों को प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं की असली भावनाओं और चुनौतियों से भी रूबरू कराना है.
Rubina Dilaik रुबीना दिलैक ने इंस्टाग्राम पर शो की घोषणा करते हुए लिखा, “10 दिन, 10 माएं, 1 वार्ड! क्या होगा जब साथ आएंगी 10 होने वाली माएं? 15 मई से शुरू होगा एक ऐसा शो, जो आपको देगा शॉक, सरप्राइज और बहुत सारा मनोरंजन.” उन्होंने यह भी बताया कि यह शो विशेष रूप से The Little Adda Company के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया जाएगा.
रुबीना के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है, क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं बल्कि उन महिलाओं की कहानी है, जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही होती हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि मां बनने का सफर हर महिला के लिए बेहद खास होता है और इसी अनुभव को वह दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं.
‘द वार्ड’ को एक इमोशनल और रियलिटी-ड्रिवन शो बताया जा रहा है. शो के कॉन्सेप्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है और फैंस रुबीना के इस नए अवतार को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. टीवी की फेमस बहू अब होस्ट बनकर दर्शकों को एक अलग और भावुक अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
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