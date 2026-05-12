बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थीं 38 साल की ये हसीना, डायरेक्टर ने कहा- ‘तुम्हारा चेहरा बहुत नेगेटिव है’, छलका एक्ट्रेस का दर्द

Rubina Dilaik on Her Looks: रोहित शेट्टी का पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी एक बार फिर अपने नए सीजन के साथ लौटने जा रहा है. ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस बार शो में टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक भी नजर आने वाली हैं. हाल ही में मां बनीं 38 साल की रुबीना ने शो से पहले अपनी पर्सनल लाइफ, डर और स्ट्रगल से जुड़ी कई बातें शेयर कीं. इस दौरान उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

रुबीना दिलैक ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में कदम रखते वक्त उन्हें अपने लुक्स को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा था. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था, जब उन्हें खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था. यहां तक कि एक डायरेक्टर ने उनके चेहरे को 'नेगेटिव' तक बता दिया था और कहा था कि उन्हें कभी लीड रोल नहीं मिलेगा.

'तुम्हारा चेहरा नेगेटिव है'

रुबीना दिलैक ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में उनका कॉन्फिडेंस काफी कमजोर था. एक्ट्रेस के मुताबिक, जब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की थी, तब उनके शरीर पर बेबी फैट था. लोग उन्हें “हिमाचली सेब” कहकर बुलाते थे. एक्ट्रेस ने बताया कि उसी दौरान एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था, 'तुम्हारा चेहरा इतना नेगेटिव है कि तुम्हें नेगेटिव रोल ही करने चाहिए. मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें पॉजिटिव रोल या लीड किरदार में कास्ट करेगा.' यह बात सुनकर रुबीना को काफी झटका लगा था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को और मजबूत बनाया. आज वही रुबीना टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और सफल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं.

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मां बनने के बाद बदल गया सबसे बड़ा डर

रुबीना दिलैक ने इस बातचीत में अपने सबसे बड़े डर के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई है. अब उनका सबसे बड़ा डर अपनी बेटियों को लेकर है. एक्ट्रेस ने कहा, 'आज मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि क्या मेरी बेटियां ठीक रहेंगी. मां बनने के after एक प्रोटेक्टिव फीलिंग अपने आप आ जाती है.' उन्होंने यह भी माना कि मां बनने के बाद उनकी सहने की क्षमता पहले से काफी कम हो गई है.

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में दिखेगा नया अवतार

रुबीना दिलैक का मानना है कि 'खतरों के खिलाड़ी' जैसा शो इंसान को उसकी लिमिट्स तक ले जाता है. यहां सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की भी असली परीक्षा होती है. फैंस अब रुबीना को इस नए अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. टीवी की संस्कारी बहू की इमेज से अलग, इस बार वह खतरनाक स्टंट करती नजर आएंगी. वहीं, उनका यह खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.