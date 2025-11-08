Advertisement
trendingNow12993788
Hindi Newsटीवी

दीपिका-आलिया के बाद अब 38 साल की हसीना करेंगी हॉलीवुड में एंट्री, बनीं Zootopia 2 की आवाज, ट्रेलर आउट

Shraddha Kapoor Hollywood Debut: बॉलीवुड के जानी-मानी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जल्द ही हॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस जल्द ही हॉलीवुड में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाली हैं. इसकी जानकारी हसीना ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 08, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर

Shraddha Kapoor Hollywood Debut: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपना एक्टिंग के अलावा अपनी सादगी से हमेशा फैंस का दिल जीत लेती हैं. हसीना अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. आखिरी बार श्रद्धा कपूर को 'स्त्री 2' फिल्म में देखा गया था. हाल ही में खबर सामने आ रही है कि हसीना हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, तो चलिए जानते हैं- 

ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट लगा हसीना के हाथ 
दीपिका, आलिया के बाद अब श्रद्धा कपूर भी हॉलीवुड में एंट्री लेने जा रही हैं. श्रद्धा कपूर की हॉलीवुड फिल्म ‘जूटोपिया 2’ में आवाज सुनने को मिलेगी. 'जूटोपिया 2' का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार आ गया है और जिसने तुरंत सबका दिल जीत लिया है वो है श्रद्धा कपूर का इस फिल्म में प्यारे किरदार जुडी हॉप्स की हिंदी आवाज बनना. अपनी प्यारी मुस्कान, सादगी और जोश भरे स्वभाव के लिए मशहूर श्रद्धा कपूर ने जुडी में एक नई ताजगी भर दी है, जो खरगोश की खुशी, हिम्मत और जोश को बहुत अच्छे से दिखाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जुडी हॉप्स के किरदार को हसीना ने दी आवाज 
एक्ट्रेस की आवाज जुडी हॉप्स के किरदार में बिल्कुल सही बैठती है, जब जरूरत हो तो मस्ती भरी, दिल छू लेने वाले पलों में भावनाओं से भरी और जब मिशन में हिम्मत दिखानी हो तो दमदार. श्रद्धा की जोशीली आवाज और प्यारे अंदाज ने जुडी को भारतीय दर्शकों के लिए और भी अपनापन और पसंदीदा बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेलर काफी जबरदस्त
ट्रेलर से पता चलता है कि जुडी और निक की कहानी एक बार फिर रोमांचक, मजेदार और दिल को छू लेने वाली होगी. जूटोपिया की इस रंगीन दुनिया में इस बार नए चैलेंज, समझदारी भरा ह्यूमर और वही खास इमोशनल गहराई है. जिसने पहली फिल्म को दुनिया भर में हिट बनाया था.

श्रद्धा की आवाज ने डाली जान 
श्रद्धा की आवाज से जुडी में एक नई जान आ गई है, जिससे जूटोपिया 2 का हिंदी वर्जन हर उम्र के दर्शकों के लिए मजेदार और दिलचस्प अनुभव बनने वाला है. जूटोपिया 2 सिनेमाघरों में 28 नवंबर 2025 को दस्तक देने वाली है, और हमें बेसब्री से इंतजार है श्रद्धा की जुडी को फिर एक्शन में सुनने का. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Zootopia 2Shraddha Kapoor

Trending news

1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
Chirag Paswan
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?