दीपिका-आलिया के बाद अब 38 साल की हसीना करेंगी हॉलीवुड में एंट्री, बनीं Zootopia 2 की आवाज, ट्रेलर आउट

Shraddha Kapoor Hollywood Debut: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपना एक्टिंग के अलावा अपनी सादगी से हमेशा फैंस का दिल जीत लेती हैं. हसीना अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. आखिरी बार श्रद्धा कपूर को 'स्त्री 2' फिल्म में देखा गया था. हाल ही में खबर सामने आ रही है कि हसीना हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, तो चलिए जानते हैं-

ये हॉलीवुड प्रोजेक्ट लगा हसीना के हाथ

दीपिका, आलिया के बाद अब श्रद्धा कपूर भी हॉलीवुड में एंट्री लेने जा रही हैं. श्रद्धा कपूर की हॉलीवुड फिल्म ‘जूटोपिया 2’ में आवाज सुनने को मिलेगी. 'जूटोपिया 2' का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार आ गया है और जिसने तुरंत सबका दिल जीत लिया है वो है श्रद्धा कपूर का इस फिल्म में प्यारे किरदार जुडी हॉप्स की हिंदी आवाज बनना. अपनी प्यारी मुस्कान, सादगी और जोश भरे स्वभाव के लिए मशहूर श्रद्धा कपूर ने जुडी में एक नई ताजगी भर दी है, जो खरगोश की खुशी, हिम्मत और जोश को बहुत अच्छे से दिखाती है.

जुडी हॉप्स के किरदार को हसीना ने दी आवाज

एक्ट्रेस की आवाज जुडी हॉप्स के किरदार में बिल्कुल सही बैठती है, जब जरूरत हो तो मस्ती भरी, दिल छू लेने वाले पलों में भावनाओं से भरी और जब मिशन में हिम्मत दिखानी हो तो दमदार. श्रद्धा की जोशीली आवाज और प्यारे अंदाज ने जुडी को भारतीय दर्शकों के लिए और भी अपनापन और पसंदीदा बना दिया है.

ट्रेलर काफी जबरदस्त

ट्रेलर से पता चलता है कि जुडी और निक की कहानी एक बार फिर रोमांचक, मजेदार और दिल को छू लेने वाली होगी. जूटोपिया की इस रंगीन दुनिया में इस बार नए चैलेंज, समझदारी भरा ह्यूमर और वही खास इमोशनल गहराई है. जिसने पहली फिल्म को दुनिया भर में हिट बनाया था.

श्रद्धा की आवाज ने डाली जान

श्रद्धा की आवाज से जुडी में एक नई जान आ गई है, जिससे जूटोपिया 2 का हिंदी वर्जन हर उम्र के दर्शकों के लिए मजेदार और दिलचस्प अनुभव बनने वाला है. जूटोपिया 2 सिनेमाघरों में 28 नवंबर 2025 को दस्तक देने वाली है, और हमें बेसब्री से इंतजार है श्रद्धा की जुडी को फिर एक्शन में सुनने का.