Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: आखिरकार इंतजार खत्म हुआ... टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति मां बन गई हैं. उन्होंने एक नन्ही परी को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को यह गुड न्यूज दी है. फैंस और सेलेब्स सुरभि और उनके पति को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.
एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने 13 जून को बेटी को जन्म दिया है, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद यानी 14 जून को फैंस को पोस्ट शेयर कर गुडन्यूज दी है. एक्ट्रेस की मां बनने की खबर सुनने के बाद फैंस काफी खुश हैं. पोस्ट में एक फून बना हुआ है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है, 'Its a Girl.' इसके साथ ही बेटी के जन्म की तारीख 13 जून भी लिखी है और आखिर में लव सुरभि और सुमित लिखा.
वहीं इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी बेटी आ गई है. हमारे दिल, प्यार और ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं.' एक्ट्रेस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कमेंट सेक्शन में फैंस और सेलेब्स सुरभि और उनके पति को पेरेंट क्लब में शामिल होने की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. फैंस कपल की नन्ही परी पर भी खूब प्यार बरसा रहे हैं.
बता दें कि सुरभि ने 11 फरवरी को अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. इस गुडन्यूज को सुनेने के बाद फैंस को काफी खुशी हुई थी. एक्ट्रेस ने अपने पति और अपने पैरों की फोटो के साथ बेबी के जूतों की फोटो शेयर करते हुए बेबी के आने की खुशखबरी दी थी. फोटो में लिखा कि हमारी एडवेंचर जर्नी शुरू हो रही है. लिटिल लव जून में आ रहा है. इसके बाद सुरभि ने लगातार बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कई फोटोड और वीडियोज शेयर की थी.