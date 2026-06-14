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टीवी की ‘नागिन’ सुरभि ज्योति 38 की उम्र में बनीं मां, घर में गूंजी किलकारी; नन्ही परी का किया वेलकम

Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: टीवी इंडस्ट्री की 'नागिन' सुरभि ज्योति के घर किलकारी गूंज गई है. एक्ट्रेस के घर नन्ही परी का जन्म हुआ है. उन्होंने बेटी को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने फैंस को सोशल मीडिया पर गुड न्यूज दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:24 PM IST
टीवी की ‘नागिन’ सुरभि ज्योति 38 की उम्र में बनीं मां, घर में गूंजी किलकारी; नन्ही परी का किया वेलकम
Image Credit: सुरभि ज्योति बनीं मां

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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