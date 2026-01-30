क्या 38 साल की उम्र में दोबारा मां बनने वाली हैं रुबीना दिलैक? ये सच जान लग जाएगा तगड़ा शॉक

Rubina Dilaik Pregnancy Rumors: बीते दो दिनों से रुबीना दिलैक की प्रेग्नेंसी की खबरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. 38 साल की एक्ट्रेस का चंद मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें रुबीना कहती दिखीं कि वो प्रेग्नेंट है. एक्ट्रेस के इस चंद सेकेंड के वीडियो ने ऐसी आग लगाई की दोबारा मां बनने की खबरें तेजी से वायरल हो गईं. लेकिन, सवाल ये उठता है कि क्या सही में रुबीना मां बनने वाली हैं. चलिए आपको रुबीना की इस प्रेग्नेंसी की खबरों के पीछे का सच बताते हैं.

क्या है प्रेग्नेंसी के पीछे का सच

सूत्रों की मानें तो रुबीना मां नहीं बनने वाली हैं. ये उनके लिए एक प्रोफेशनल मौका है. ऑडियंस पहली बार स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखने वाली है. जहां पर मां बनने वाली महिलाएं एक दूसरे कॉम्पिटीशन करेंगी और भारत की नई रियलिटी स्टार बनेंगी. ये एक फन सीरीज होगी. जहां पर खूब मस्ती होगी और कुछ जरूरी चीज जो महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है उस पर बात की जाएगी. यानी कि मदरहुड और पैरेंटिंग पर बात होगी. ये ऐसा शो होगा जो परिवार के लिए बनाया जाएगा. रुबीना हमेशा से प्रेग्नेंसी और मदरहुड को लेकर वोकल रही हैं. ऐसे में उनका सिलेक्शन इस सीरीज के लिए किया गया है.

करने वाली हैं एक स्पेशल शो

इंडिया टुडे से बात करते हुए रुबीना ने शो को होस्ट करने को लेकर कंफर्म किया. लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं बताई. निजी लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने 27 नवंबर, 2023 को दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था. एक नाम जीवा तो दूसरी बेटी का नाम इधा है. रुबीना और अभिनव ने सोशल मीडिया पर अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए फोटोज उस वक्त शेयर की थी और नाम का ऐलान किया था.रुबीना आखिरी बार पति अभिनव संग पति पत्नी और पंगा रियलिटी शो में नजर आई थीं. साथ ही इस शो की विनर भी बनी थीं. ये शो साल 2025 में आया था.