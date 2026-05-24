दीपिका कक्कड़ के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, ICU में भर्ती ससुर, शोएब इब्राहिम बोले- '24 घंटे बेहद नाजुक...'

Dipika Kakar Father-In-Law Hospitalized: पॉपुलर टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता को एक बार फिर ब्रेन स्ट्रोक आया है, जिसके बाद से वह अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं. शोएब इब्राहिम के पिता और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के ससुर को बीते दिन शनिवार की सुबह ब्रेन स्ट्रोक आया था. इसकी जानकारी शोएब ने सोशल मीडिया पर फैंस को दी थी और फैंस से पिता के लिए दुआएं करने की अपील भी की थी. वहीं, शोएब ने अपने पिता का हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि अगले 24 घंटे उनके लिए बेहद नाजुक हैं.

शोएब ने दिया पिता का हेल्थ अपडेट

शोएब इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 'पापा के लिए आप सभी की दुआओं और प्रार्थनाओं की काफी जरूरत है. पापा को आज सुबह फिर से स्ट्रोक आया है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. प्लीज, उनके लिए प्रार्थना करते रहें. अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं.'

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साल 2021 में हुआ था ब्रेन स्ट्रोक

बता दें कि इससे पहले इब्राहिम के पिता को साल 2021 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. इसके बाद से शोएब अपने व्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अक्सर अपने पिता की हेल्थ अपडेट देते रहते हैं. शोएब पिता को अपने साथ अपने घर पर भी ले आए थे, जहां वह और उनकी पत्नी दीपिका कक्कड़ उनकी देखभाल कर रहे थे. हालांकि, शोएब इब्राहिम और उनके परिवार ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि एक्टर के पिता पहले ब्रेन स्ट्रोक के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए थे या नहीं, लेकिन व्लॉग्स में शोएब अक्सर पॉजिटिव रहने की बात करते रहते थे. शोएब के पिता को जब पहली बार स्ट्रोक आया था, तो उस वक्त एक्टर ने बताया था कि पिता के लिए 72 घंटे बहुत ही नाजुक थे. दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनके पिता के शरीर का बायां हिस्सा आधा पैरालाइज हो गया था.

मुश्किल घड़ी में शोएब का परिवार

बता दें कि इस वक्त शोएब इब्राहिम और उनका परिवार बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. एक तरफ जहां दीपिका कक्कड़ को हाल ही में सिस्ट हो गया, जिसकी सर्जरी की गई. वहीं, अब उनके ससुर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है. दीपिका को स्टेज 2 का लिवर कैंसर भी हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है. साल 2025 में उनके लिवर से कैंसर वाला ट्यूमर निकाला गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस और शोएब इब्राहिम ने बताया था कि वह अब कैंसर फ्री हैं. हालांकि, कुछ महीने पहले फिर से एक गांठ उभर आई, जिसने उन्हें डरा दिया. इसकी सर्जरी करनी पड़ी. दीपिका अब इससे उबर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक और मुसीबत उनके परिवार पर आ गई है.