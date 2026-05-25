Advertisement
trendingNow13228061
Hindi Newsटीवीअस्पताल में भर्ती दीपिका कक्कड़ के ससुर, मां का रो-रोकर बुरा हाल; बोलीं- तीनों बच्चों ने जान लगा दी..

अस्पताल में भर्ती दीपिका कक्कड़ के ससुर, मां का रो-रोकर बुरा हाल; बोलीं- 'तीनों बच्चों ने जान लगा दी..'

Shoaib Ibrahim Mother Breakdown Video: टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी मां की हालत भी ठीक नहीं है. शोएब की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि वह अपने पति को बस घर पर देखना चाहती हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 25, 2026, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल में भर्ती दीपिका कक्कड़ के ससुर, मां का रो-रोकर बुरा हाल; बोलीं- 'तीनों बच्चों ने जान लगा दी..'

Shoaib Ibrahim Mother Breakdown Video: टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची हुई है. पहले दीपिका कक्कड़ की तबीयत ठीक नहीं थी. दीपिका कैंसर और सिस्ट जैसी बीमारी का सामना कर चुकी हैं. अब दीपिका के ससुर और शोएब के पिता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट में पिता का हेल्थ अपडेट दिया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि अगले 24 घंटे काफी मुश्किल हैं. वहीं, अब दीपिका कक्कड़ की सास का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही हैं. वह अपने पति को केवल घर पर देखना चाहती हैं.

ननद सबा ने शेयर किया वीडियो

दीपिका कक्कड़ के ससुराल वाले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दीपिका की ननद सबा इब्राहिम ने पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें सबा के साथ उनकी मां नजर आ रही हैं. इस वीडियो में सबा की मां हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रही हैं कि सभी लोग उनके पति के लिए दुआ करें.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोती नजर आईं दीपिका की सास

वीडियो में सबा की मां कहती नजर आ रही हैं कि वह अपने पति यानी शोएब इब्राहिम के पिता को बस घर में चलते हुए देखना चाहती हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सबा की मां पहले अपने आंसू पोंछती हैं और फिर बोलती हैं, 'हमारा आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है. हमेशा ही अपनी दुआओं से अंकल को आप अच्छा करके लाए हो. इनके लिए भी दुआ करो. वो जैसे हर बार अपनी दुआओं से ठीक होकर आते हैं, वैसे ही इस बार भी आ जाएं, फटाफट.'

Add Zee News as a Preferred Source

'तीनों बच्चों ने जान लगा दी..'

इस वीडियो में सबा आगे बोलती हैं, 'अभी हम सोच भी नहीं सकते कि पापा को इस हाल में हम लोग कैसे देखेंगे.' तभी बीच में सबा की मां बोलती हैं, 'मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है. मुझे तुम लोगों पर भरोसा है. तुम लोग अल्लाह से दुआ करके अंकल को जल्द ही ठीक करने की दुआ करोगे और हम अंकल को ठीक करके घर ले जाएंगे. हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है. तीनों बच्चों ने अपनी पूरी जान लगा दी है.'

हेल्थ अपडेट का फैंस कर रहे इंतजार

सोशल मीडिया पर सबा और उनकी मां का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस लगातार शोएब के पिता के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके पिता का हेल्थ अपडेट भी जानना चाहते हैं. शोएब ने अभी तक अपने पिता की हेल्थ से जुड़ा कोई नया अपडेट नहीं दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Dipika KakarShoaib Ibrahim

Trending news

दोपहर 12 से 5 लगाइए 'लॉकडाउन', AC के साथ पंखा भी चलाएं... हीट स्ट्रोक जानलेवा है
Heatwave News
दोपहर 12 से 5 लगाइए 'लॉकडाउन', AC के साथ पंखा भी चलाएं... हीट स्ट्रोक जानलेवा है
न चिट्ठी, ना कोई संदेश... तो क्या सिर्फ अटकलें है PM मोदी का व्हाइट हाउस न्योता?
PM Modi White House Invitation
न चिट्ठी, ना कोई संदेश... तो क्या सिर्फ अटकलें है PM मोदी का व्हाइट हाउस न्योता?
मानो सूर्य देव क्रोधित हो गए! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीटस्ट्रोक की चेतावनी
Monsoon 2026
मानो सूर्य देव क्रोधित हो गए! नौतपा शुरू हो गया, 48 डिग्री में हीटस्ट्रोक की चेतावनी
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
Donald Trump
दिल्ली में चल रहा था जश्न, तभी आया ट्रंप का कॉल; बोले- मैं मोदी का फैन हूं- VIDEO
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
Karnataka News
PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, बेंगलुरु में सस्पेंड किए गए 6 पुलिसकर्मी
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
chai capital
पीते तो रोज हैं,लेकिन क्या कभी खाई है चाय पत्ती? इस राज्य में बनते हैं चाय के पकौड़े
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
Delhi Gymkhana
दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास तो पढ़ लिया,दुनिया के कई शहरों में है इससे जुड़े Clubs
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज