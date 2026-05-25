अस्पताल में भर्ती दीपिका कक्कड़ के ससुर, मां का रो-रोकर बुरा हाल; बोलीं- 'तीनों बच्चों ने जान लगा दी..'

Shoaib Ibrahim Mother Breakdown Video: टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम के पिता अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी मां की हालत भी ठीक नहीं है. शोएब की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि वह अपने पति को बस घर पर देखना चाहती हैं.
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Shoaib Ibrahim Mother Breakdown Video: टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची हुई है. पहले दीपिका कक्कड़ की तबीयत ठीक नहीं थी. दीपिका कैंसर और सिस्ट जैसी बीमारी का सामना कर चुकी हैं. अब दीपिका के ससुर और शोएब के पिता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट में पिता का हेल्थ अपडेट दिया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि अगले 24 घंटे काफी मुश्किल हैं. वहीं, अब दीपिका कक्कड़ की सास का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही हैं. वह अपने पति को केवल घर पर देखना चाहती हैं.
दीपिका कक्कड़ के ससुराल वाले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दीपिका की ननद सबा इब्राहिम ने पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें सबा के साथ उनकी मां नजर आ रही हैं. इस वीडियो में सबा की मां हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रही हैं कि सभी लोग उनके पति के लिए दुआ करें.
वीडियो में सबा की मां कहती नजर आ रही हैं कि वह अपने पति यानी शोएब इब्राहिम के पिता को बस घर में चलते हुए देखना चाहती हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सबा की मां पहले अपने आंसू पोंछती हैं और फिर बोलती हैं, 'हमारा आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है. हमेशा ही अपनी दुआओं से अंकल को आप अच्छा करके लाए हो. इनके लिए भी दुआ करो. वो जैसे हर बार अपनी दुआओं से ठीक होकर आते हैं, वैसे ही इस बार भी आ जाएं, फटाफट.'
इस वीडियो में सबा आगे बोलती हैं, 'अभी हम सोच भी नहीं सकते कि पापा को इस हाल में हम लोग कैसे देखेंगे.' तभी बीच में सबा की मां बोलती हैं, 'मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है. मुझे तुम लोगों पर भरोसा है. तुम लोग अल्लाह से दुआ करके अंकल को जल्द ही ठीक करने की दुआ करोगे और हम अंकल को ठीक करके घर ले जाएंगे. हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है. तीनों बच्चों ने अपनी पूरी जान लगा दी है.'
सोशल मीडिया पर सबा और उनकी मां का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस लगातार शोएब के पिता के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके पिता का हेल्थ अपडेट भी जानना चाहते हैं. शोएब ने अभी तक अपने पिता की हेल्थ से जुड़ा कोई नया अपडेट नहीं दिया है.
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