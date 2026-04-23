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Hindi Newsटीवीएक्टिंग छोड़ रहे करण वाही? नॉनवेज छोड़ा, पहनी तुलसी माला; बोले- ‘आध्यात्मिक हुआ हूं, सन्यासी नहीं’

एक्टिंग छोड़ रहे करण वाही? नॉनवेज छोड़ा, पहनी तुलसी माला; बोले- ‘आध्यात्मिक हुआ हूं, सन्यासी नहीं’

Karan Wahi: फेमस टीवी एक्टर करण वाही का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टिंग छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने को लेकर अफवाह उड़ रही थी. अब इस पर एक्टर ने बड़ा खुलासा किया है और फैंस को सच्चाई बताई है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 23, 2026, 05:44 PM IST
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एक्टिंग छोड़ रहे करण वाही? नॉनवेज छोड़ा, पहनी तुलसी माला; बोले- ‘आध्यात्मिक हुआ हूं, सन्यासी नहीं’

Karan Wahi: टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर करण वाही ने उन अफवाहों पर सच्चाई दी है, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है. ये अफवाह तब फैली, जब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में उनके हालिया इंटरव्यू को गलत तरीके से समझा गया, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात की थी. एक्टर ने अब एक्टिंग छोड़ने और आध्यात्मिक राह चुनने पर अपनी सफाई दी है और यह स्पष्ट किया कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे भी काम करते रहेंगे.

एक्टिंग छोड़ रहे करण वाही?

दरअसल, यह अटकलें तब शुरू हुईं, जब एक इंस्टाग्राम पेज ने उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि उन्होंने आध्यात्मिकता पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली है. इस दावे पर अब एक्टर ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस पोस्ट को दोबारा शेयर किया और उन रिपोर्ट्स का खंडन किया. उन्होंने लिखा, 'आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे अपना काम छोड़ना पड़ेगा. कृपया सिर्फ वायरल होने के लिए अफवाह न फैलाएं. इस व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि वह इस पोस्ट को हटा दे और झूठ न फैलाएं. धन्यवाद..

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आध्यात्मिक बदलाव पर एक्टर ने की बात

वहीं पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट के दौरान, करण ने उन लाइफस्टाइल बदलावों के बारे में बात की, जो उन्होंने हाल के महीनों में किए हैं. उन्होंने बताया कि वह नाम-जप का अभ्यास कर रहे हैं, वृंदावन से लाई गई तुलसी की माला पहनना शुरू कर दिया है और पिछले तीन महीनों से उन्होंने पूरी तरह से मांसाहारी भोजन छोड़ दिया है. उन्होंने अपने इस सफर को प्रभावित करने का श्रेय नीम करोली बाबा और परमानंद महाराज जैसे आध्यात्मिक हस्तियों को दिया. इस बदलाव के बारे में बात करते हुए, करण ने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं शाकाहारी बनूंगा, लेकिन अब कंठी माला पहनने के बाद सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लगता है.'

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शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

करण वाही ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए शादी की चर्चा को भी फेक न्यूज बताया है. भले ही दोनों के बीच लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है और उन्होंने कई शोज़ में साथ काम किया है, लेकिन उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है. एक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जेनिफर विंगेट सिर्फ उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इन टीवी शोज से मिली शोहरत

बता दें कि करण को 'रीमिक्स', 'दिल मिल गए' और 'बात हमारी पक्की है' जैसे फेमस टीवी शोज़ से शोहरत मिली है. एक्टिंग के अलावा उन्होंने एक होस्ट के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है और 'झलक दिखला जा' जैसे रियलिटी शो को होस्ट किया है. इसके अलावा वह कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुके हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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