एक्स हसबैंड नंदिश की सगाई के बाद रश्मि देसाई ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- 'ज्यादा ज्ञान ना बांटिए..... '

Rashmi Desai Cryptic Post: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों में रश्मि काफी खूबसूरत दिख रही है. हसीना की पोस्ट के कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. एक्ट्रेस की पोस्ट के कैप्शन को फैंस उनके एक्स हसबैंड की सगाई से जोड़ रहे हैं.
Rashmi Desai Cryptic Post: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रश्मि देसाई एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड नंदिश संधू ने एक्ट्रेस कविता बनर्जी संग सगाई भी कर ली है और वे लाइफ में आगे बढ़ गए हैं. इस खास मूमेंट की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की थी. इसी बीच एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया और लिखा. जिसके कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती रश्मि
एक्ट्रेस रश्मि देसाई बीते काफी लंबे से छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस खूब एक्टिव रहती हैं. सोशल मीडिया पर हर दिन वो फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती है. इसी बीत रश्मि ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और इसके साथ एक कैप्शन भी लिखा. जिसे फैंस अब नंदिश संधू की सगाई से जोड़ते हुए देख रहे हैं.
'गलती से गलती कर...'
रश्मि ने अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि 'गलती से गलती कर के गलतियों से सिखा है. इसलिए ज्यादा ज्ञान ना बांटिए और जीवन के मजे लीजिए.' इस पोस्ट के कैप्शन को पढ़कर अब यूजर्स को लग रहा है कि रश्मि ने नंदिश संधू पर तंज कसा है. पोस्ट पर अब तक कई लाइक्स मिल चुके हैं. पोस्ट पर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और एक्ट्रेस के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
शो के दौरान दोनों के बीच बढ़ी नजदीकियां
रश्मि देसाई ने अपना एक्टिंग करियर टीवी सीरियल 'उतरन' से शुरू किया था. इस शो में उनके साथ नंदिश संधू भी लीड रोल में नजर आए ते. शो के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और प्यार हो गया था. कुछ सालों की डेटिंग के बाद कपल ने शादी कर ली थी. हालांकि कपल की शादी चार साल से ज्यादा नहीं चल पाई थी और दोनों अलग हो गए थे. अब रश्मि देसाई अकेले लाइफ बिता रही हैं और नंदिश जल्द हू दूसरी शादी करने वाले हैं.
