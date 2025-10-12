Advertisement
trendingNow12958937
Hindi Newsटीवी

एक्स हसबैंड नंदिश की सगाई के बाद रश्मि देसाई ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- 'ज्यादा ज्ञान ना बांटिए..... '

Rashmi Desai Cryptic Post: टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों में रश्मि काफी खूबसूरत दिख रही है. हसीना की पोस्ट के कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. एक्ट्रेस की पोस्ट के कैप्शन को फैंस उनके एक्स हसबैंड की सगाई से जोड़ रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 12, 2025, 11:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रश्मि देसाई
रश्मि देसाई

Rashmi Desai Cryptic Post: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रश्मि देसाई एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड नंदिश संधू ने एक्ट्रेस कविता बनर्जी संग सगाई भी कर ली है और वे लाइफ में आगे बढ़ गए हैं. इस खास मूमेंट की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की थी. इसी बीच एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया और लिखा. जिसके कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती रश्मि
एक्ट्रेस रश्मि देसाई बीते काफी लंबे से छोटे पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस खूब एक्टिव रहती हैं. सोशल मीडिया पर हर दिन वो फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती है. इसी बीत रश्मि ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और इसके साथ एक कैप्शन भी लिखा. जिसे फैंस अब नंदिश संधू की सगाई से जोड़ते हुए देख रहे हैं.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'गलती से गलती कर...'
रश्मि ने अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि 'गलती से गलती कर के गलतियों से सिखा है. इसलिए ज्यादा ज्ञान ना बांटिए और जीवन के मजे लीजिए.' इस पोस्ट के कैप्शन को पढ़कर अब यूजर्स को लग रहा है कि रश्मि ने नंदिश संधू पर तंज कसा है. पोस्ट पर अब तक कई लाइक्स मिल चुके हैं. पोस्ट पर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और एक्ट्रेस के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शो के दौरान दोनों के बीच बढ़ी नजदीकियां 
रश्मि देसाई ने अपना एक्टिंग करियर टीवी सीरियल 'उतरन' से शुरू किया था. इस शो में उनके साथ नंदिश संधू भी लीड रोल में नजर आए ते. शो के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और प्यार हो गया था. कुछ सालों की डेटिंग के बाद कपल ने शादी कर ली थी. हालांकि कपल की शादी चार साल से ज्यादा नहीं चल पाई थी और दोनों अलग हो गए थे. अब रश्मि देसाई अकेले लाइफ बिता रही हैं और नंदिश जल्द हू दूसरी शादी करने वाले हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Rashmi DesaiNandish Sandhu

Trending news

बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
West Bengal
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव