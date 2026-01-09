Advertisement
39 साल की हसीना...झेला 1 तलाक और दो ब्रेकअप का दर्द, सिद्धार्थ शुक्ला संग जुड़ा नाम; अब रिश्तों पर छलका एक्ट्रेस का दर्द-दीवार खड़ी की

39 साल की हसीना...झेला 1 तलाक और दो ब्रेकअप का दर्द, सिद्धार्थ शुक्ला संग जुड़ा नाम; अब रिश्तों पर छलका एक्ट्रेस का दर्द-दीवार खड़ी की

टीवी सीरियल 'उतरन' में तपस्या ठाकुर बनकर फेमस होने वाली रश्मि देसाई अपने नए चैट शो 'रश्मि दिल से दिल तक' को लेकर छाई हुई हैं.  अभिनेत्री का शो टीवी स्टार्स के निजी जीवन के बारे में दर्शकों को गहराई से बताएगा, लेकिन असल जिंदगी में खुद इतने सारे धोखे खाने के बाद प्यार और शादी के बारे में रश्मि की

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:59 PM IST
39 साल की हसीना...झेला 1 तलाक और दो ब्रेकअप का दर्द, सिद्धार्थ शुक्ला संग जुड़ा नाम; अब रिश्तों पर छलका एक्ट्रेस का दर्द-दीवार खड़ी की

टीवी सीरियल 'उतरन' में तपस्या ठाकुर बनकर फेमस होने वाली रश्मि देसाई अपने नए चैट शो 'रश्मि दिल से दिल तक' को लेकर छाई हुई हैं.  अभिनेत्री का शो टीवी स्टार्स के निजी जीवन के बारे में दर्शकों को गहराई से बताएगा, लेकिन असल जिंदगी में खुद इतने सारे धोखे खाने के बाद प्यार और शादी के बारे में रश्मि की राय काफी अलग है. अभिनेत्री का कहना है कि अगर वो किसी के साथ इमोशनली इंवॉल्व होती हैं, तो अपना सब कुछ दे सकती हैं.

एक्ट्रेस ने झेला तलाक का दर्द  

एक्टर नंदीश संधू से टूटी शादी और कई लड़कों को डेट करने के बाद भी रश्मि देसाई आज भी सही पार्टनर की तलाश में हैं. अभिनेत्री ने आईएएनएस से खास बातचीत में प्यार, शादी और रिश्ते पर चर्चा की. उन्होंने शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के रिश्ते को लेकर कहा कि दोनों हमेशा मुस्कुराते रहते हैं लेकिन उन दोनों ने जिंदगी में काफी कुछ झेला है. दोनों ने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया है और यही वजह है कि वे परफेक्ट कपल हैं, जो इमोशनली और प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ हैं.

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 17 मिनट की वो खौफनाक फिल्म...जहां चीखती है शापित गांव की हर दीवार, रोंगटे खड़े कर देगी ये डरावनी दुनिया!

कपल के बीचे के इमोशंस पर बात करते हुए रश्मि देसाई ने कहा कि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं और मुझे क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है. अगर मैं किसी के साथ इमोशनल पार्ट पर जुड़ी तो उसे अपना दिल, जायदाद, घर और पैसा सब कुछ दे दूंगी क्योंकि मेरे लिए इंसान मैटर करता है, लेकिन अब इतने धोखे खाने के बाद मैंने किसी को अपनी तरफ आने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन कहते हैं कि भगवान कोई न कोई रास्ता दिखा ही देता है. इस शो के दौरान मैंने समझा है कि रिश्ता दो लोगों के बीच का होता है, सबका नहीं होता है.

रिश्तों को लेकर क्या सोचती हैं रश्मि देसाई?

रश्मि देसाई ने कहा कि उन्होंने ये भी सीखा कि काम और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए. अब मैंने अपने इमोशन को काम में शिफ्ट कर दिया है और मुझे काम करना बहुत पसंद है और ये मुझे हील करने का काम करता है और मेरा हैप्पी प्लेस है.

'उतरन' में काम करने के दौरान ही रश्मि की मुलाकात एक्टर नंदीश संधू से हुई थी. कुछ साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. दोनों की शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए. इसके बाद उनका नाम अरहान खान और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते पर रश्मि ने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों के मतभेद जगजाहिर थे.

