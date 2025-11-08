कैंसर सर्जरी में एक्ट्रेस का काटकर निकाला गया लिवर का 22% हिस्सा, अब फिर होगा FAPI स्कैन, हसीना बोलीं- 'परिवार अभी भी डरा हुआ'

Dipika Kakar: 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम है. उन्होंने छोटे पर्दे से घर-घर में काफी अच्छी पहचान बनाई है. लंबे समय से दीपिका अपनी हेल्थ के वजह से पर्दे से गायब हैं. हालांकि, अब भी वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती है और अपनी लाइफ को लेकर फैंस को अपडेट देती रहती हैं. कुछ महीने पहले दीपिका ने खुलासा किया कि वह लिवर कैंसर की चपेट में आ गई हैं और इस खबर से उनके फैंस को काफी झटका लगा था. हालांकि, दीपिका लिवर कैंसर से अपनी जंग जीत चुकी थी. अब दीपिका ने हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंग के पॉडकास्ट में कैंसर से अपनी जंग के बारे में खुलासा किया और बताया कि कैसे उनका परिवार अब भी टेंशन में रहता है कहीं उनका वापस कैंसर वापस ना आ जाए.

फिर होगा FAPI स्कैन

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने हर्ष और भारती से बात करते हुए बताया कि उनका परिवार अब नए स्कैन का इंतजार कर रहा है, जिससे पता चलेगा कि वह कैंसर फ्री है या नहीं. दीपिका ने अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए कहा कि 'जल्दी ही मैं एक और FAPI स्कैन कराऊंगी, ये सीटी स्कैन जैसा ही होता है. लेकिन, इसका इस्तेमाल खासतौर पर शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है. इस स्कैन के जरिए डॉक्टर्स को इलाज शुरू करने या फिर सर्जरी करने में मदद मिलती है. इससे पता चलता है कि कैंसर कितनी दूर तक फैला है. जहां तक मेरी बात है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि कैंसर ट्यूमर तक ही सीमित था.'

काटकर निकाला गया लिवर का 22% हिस्सा

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि 'जब आखिरी बात FAPI स्कैन कराया था तो शरीर में कहीं भी कैंसर कोशिकाएं नहीं पाई गई थीं. मेरे लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा, जिसमें 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर शामिल था, उसे निकालकर अलग किया गया. इसकी के साथ सारा कैंसर भी निकालकर अलग कर दिया गया. इसके बाद से हम नियमित रूप से ब्लड और ट्यूमर मार्कर टेस्ट के जरिए मेरी हेल्थ पर नजर रख रहे हैं और शुक्र है कि इसका रिजल्ट सामान्य आ रहे हैं.'

2 साल तक चलेगी थेरेपी

दीपिका कक्कड़ ने इसी दौरान अपनी ओरल टार्गेटेड थेरेपी के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि 'मैं अभी ओरल टार्गेटेड थेरेपी ले रही हूं, जो कुछ हद तक कीमोथेरेपी की ही तरह काम करती है. ये थेरेपी लगभग 2 साल तक चलेगी. इस दौरान हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये बीमारी दोबारा ना हो. इसलिए समय-समय पर स्कैन जरूरी है. मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद ये हुआ. डॉक्टर भी मेरी रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए थे. इतने साल के अनुभव के बावजूद उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ये कैसे हुआ.'

पथरी के साथ मिला ट्यूमर

हसीना ने आगे बताया कि 'मुझे रुहान के जन्म के बाद अक्सर तेज दर्द होता था. पहले लगता था कि गॉल ब्लैडर का दर्द है. लेकिन फिर दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने शोएब को बताया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि बहुत तेज दर्द है. डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट कराने को कहा, तो मैंने करवाया. लेकिन दवा शुरू करने के 4 दिन बात फिर दर्द शुरू हो गया. मेरे डॉक्टर ने एक दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया और फिर सीआरपी नाम टेस्ट किया. जांच में पता चला कि पित्ताशय में पथरी के साथ-साथ 9 सेंटीमीटर का ट्यूमर भी है.'