ब्रेकअप के 2 साल बाद एक्ट्रेस ने शुरू किया नया सफर, US के बिजनेसमैन से कर ली सगाई, नहीं दिखाया मिस्ट्री मैन का चेहरा

Pavitra Punia Engagement: टीवी एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 14’ की कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया ने एक बिजनेसमैन से सगाई कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘Locked in love’. पवित्रा ने अपने मंगेतर का चेहरा और नाम नहीं बताया. जल्द ही वे विदेश जाकर उनके परिवार से मिलने वाली हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:15 AM IST
ब्रेकअप के 2 साल बाद एक्ट्रेस ने शुरू किया नया सफर
Pavitra Punia Gets Engaged After Breakup: टीवी एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 14’ फेम एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने हाल ही में सगाई कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे अब मुंबई के एक बिजनेसमैस को डेट कर रही हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पवित्रा ने सगाई के कुछ खूबसूरत फोटो शेयर किए. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्यार में बंधकर रिश्ते को ऑफिशियल बना लिया… जल्द बनने वाली हूं मिसेज ____ #NS'. हालांकि, एक्ट्रेस ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें उनके मंगेतर का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. 

और न ही एक्ट्रेस ने मंगेतर का नाम रिवील किया. वहीं, उनके फैंस बेसब्री से जानना चाहते हैं कि वे किससे शादी करने जा रही हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पवित्रा ने कहा, 'मैं अब विदेश जाऊंगी, क्योंकि वो और उनका परिवार वहां हैं. मुझे थोड़ा दुख है कि मैं दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनके साथ समय बिताने को लेकर उत्साहित भी हूं'. अपनी मंगेतर के बारे में पवित्रा ने बताया कि वे एक्टर नहीं हैं बल्कि एक बिजनेसमैन है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by पवित्रअ पुनिया (@pavitrapunia_)

एक्ट्रेस ने मिस्ट्री मैन संग कर ली सगाई 

उन्होंने कहा, 'एक शानदार और काइंड पर्सन हैं. हम काफी समय से साथ हैं और ये अच्छा लगता है'. पवित्रा पुनिया पहले टीवी एक्टर एजाज खान को डेट कर रही थीं. दोनों की मुलाकात और प्यार 2020 में ‘बिग बॉस 14’ के दौरान शुरू हुआ था. शो खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता बना रहा, लेकिन 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने मिस्ट्री मैन संग सगाई कर ली, जिनके बारे में जानने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्टाइटेड हैं.

इस रियलिटी शो में आ रहीं नजर 

अगर काम की बात करें तो पवित्रा पुनिया इस समय रियलिटी शो 'रियलिटी रेनिस ऑफिस द जंगल' में नजर आ रही हैं, जो डिस्कवरी चैनल इंडिया पर टेलीकास्ट होता है. इस शो के साथ ही वे अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई हैं. अपने इंस्टाग्राम कैप्शन से उन्होंने संकेत दिया कि वे जल्द ही शादी करने वाली हैं. फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि यह जोड़ा शादी कब और कैसे करेगा. पवित्रा की सगाई और उनके नए जीवन की खबरें उनके फैंस के लिए बेहद रोमांचक हैं. 

अब फैंस कर रहे दोनों की शादी का इंतजार 

सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और पोस्ट काफी वायरल हो रही है और पसंद भी की जा रही है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वे कब अपनी शादी की तारीख शेयर करती है और अपवने मंगेतर के बारे में जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर करने वाली हैं. उनके फैंस के लिए ये खुशी का मौका है और सभी उनकी आने वाली खुशियों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

