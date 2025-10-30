Advertisement
'आप मेरा सेफ प्लेस थे...'पंकज धीर की मौत के 15 दिन बाद छलका कृतिक सेंगर का दर्द, बोलीं- आप हमेशा कहते थे वो मेरी बेटी है

Pankaj Dheer की मौत के 15 दिन बाद उनकी बहू और मशहूर टीवी एक्ट्रेस कृति सेंगर ने पोस्ट किया है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस दिल का दर्द बाहर आ गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:37 PM IST
कृतिका सेंगर और पंकज धीर
कृतिका सेंगर और पंकज धीर

Kritika Sengar on Pankaj Dheer Death: ये महीना बॉलीवुड पर काफी भारी पड़ा. दिवाली से पहले टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया. पंकज धीर की मौत के कई दिन बाद उनकी लाडली बहू कृति सेंगर ने पहला पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में कृतिका ने अपने दिल का दर्द उड़ेला. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

15 दिन बाद लिखा दिल तोड़ने वाला पोस्ट

पकंज धीर की मौत को करीबन 15 दिन बीत गए हैं. लेकिन अपनों को खोने का दर्द ऐसा है कि वो लोगों को अंदर ही अंदर कचोटता रहता है. ऐसे में पकंज धीर की मौत को लेकर उनकी बहू और टीवी एक्ट्रेस कृतिका ने पहला पोस्ट किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. कृतिका ने लिखा- 'आप हमेशा कहते थे..वो मेरी बेटी है. और मेरे साथ आपका व्यवहार भी वैसा ही था. आप अक्सर अपनी आंखों में उस जानी पहचानी चमक के साथ पूछते थे. दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है. मैं मुस्कुराकर कहती थी मैं.'

मेरा सेफ प्लेस थे...

एक्ट्रेस ने आगे लिखा- 'मुझे हमेशा आई लव यू पापा कहने में शर्म आती थी.लेकिन, आप तब तक नहीं रुके जब तक मैं ना कह दूं. आप सिर्फ मेरे ससुर नहीं थे.मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरा सेफ प्लेस थे. हम घंटों बिना किसी चीज और बिना किसी बात के बात करते थे. अब आपके बिना ये खामोशी बहुत भारी लगती है.'

टूट गया परिवार

कृतिका का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही ये भी दिखा रहा है कि पंकज धीर की मौत का सदमा घरवालों के लिए कितना ज्यादा भारी है. कृतिका से पहले पंकज के बेटे निकितन धीर ने भी पिता के लिए पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने पिता पर पहले से ज्यादा प्राउड करते हैं. जितना प्यार लोगों ने उन्हें दिया है.उससे वो बेटे के तौर पर गर्व महसूस करते हैं. आपको बता दें, पंकज धीर कैंसर से पीड़ित थे और कई साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे. आखिर में वो इस बीमारी से जंग हार गए.इनका सबसे पॉपुलर किरदार महाभारत में कर्ण का था. 

 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

kritika sengarpankaj dheer

