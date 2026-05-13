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गोवा की सपनों जैसी शादी से तलाक की खबरों तक, आखिर मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते में क्या हुआ?

Mouni Roy Divorce Rumours: अपने डांस मूव्स और सोशल मीडिया पर अपनी हॉट तस्वीरों से लोगों को दीवाना बनाने वाली हसीना मौनी रॉय इन दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इन दिनों हसीना की शादी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. क्या वो जल्द ही अपने पति सूरज नांबियार से तलाक लेने वाली हैं? आइए आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ?

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 13, 2026, 06:05 AM IST
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गोवा की सपनों जैसी शादी से तलाक की खबरों तक, आखिर मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते में क्या हुआ?

Mouni Roy Divorce Rumours: शोबिज की दुनिया में जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं. अब बॉलीवुड और टीवी की फेमस हसीना मौनी रॉय अपनी शादीशुदा जिंदगी में आई दरार को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. ऐसी चर्चा हो रही है कि मौनी का उनके पति सूरज नांबियार संग रिश्ता काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है. दोनों की शादी टूटने की कगार पर आ गई है.

एक वक्त पर मौनी रॉय और सूरज नांबियार को पावर कपल कहा जाता था. लेकिन अब दोनों ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. फैंस की जब पैनी नजर दोनों की फॉलोइंग लिस्ट पर पड़ी, तो लोगों ने देखा कि मौनी और सूरज एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसके बाद दोनों के रिश्ते में खटपट की खबरें तूफानी रफ्तार से फैल गईं. हालांकि, मौनी और सूरज में से किसी ने भी अपने रिश्ते में अनबन होने की रिपोर्ट्स को कन्फर्म नहीं किया है और न ही उन्होंने तलाक की वायरल खबरों पर अब तक रिएक्ट किया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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