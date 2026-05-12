शादी के 4 साल बाद तलाक लेने जा रही हैं मौनी रॉय! इंस्टाग्राम पर पति सूरज नांबियार को किया अनफॉलो, फैंस हुए परेशान

Mouni Roy Heading For Divorce: मौनी रॉय और Suraj Nambiar की इंस्टाग्राम पर एक्टिविटी देखकर फैंस काफी सोच में पड़ गए हैं कि क्या इस कपल के बीच सब ठीक है? फैंस ने तुरंत यह बात नोटिस कर ली कि मौनी और सूरज अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं.
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Mouni Roy Heading For Divorce: ग्लैमर की दुनिया में रिश्तों का बनना और बिगड़ना अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन जब बात किसी चहेते कपल की आती है, तो फैंस काफी परेशान हो जाते हैं. बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया है. जिसके बाद कई कयास लगने शुरू हो गए हैं.
दरअसल, इंटरनेट पर ऐसी अटकलें तेजी से वायरल हो रही हैं कि इस खूबसूरत जोड़ी के रिश्ते में कुछ खटास आ गई है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली मौनी और सूरज के बीच अनबन की खबरें तब तेज हो गईं, जब फैंस ने गौर किया कि दोनों अब इंस्टाग्राम par एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब कुछ पैनी नजर रखने वाले फैंस ने इंस्टाग्राम पर मौनी और सूरज की 'फॉलोइंग लिस्ट' चेक की. हैरानी की बात यह है कि अब दोनों ही एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं. मौनी रॉय ने फोटो-ब्लॉगिंग साइट पर अपने हैंडल से सूरज के साथ क्लिक की गई सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया है.
आम तौर पर अपनी वेकेशन और खास पलों की तस्वीरें शेयर करने वाला यह कपल अचानक एक-दूसरे से डिजिटल दूरी क्यों बना रहा है, यह सवाल फिलहाल हर किसी के मन में है. हालांकि, अभी तक मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन दोनों की चुप्पी इन अटकलों को और ज्यादा हवा देने का काम कर रही है. मौनी रॉय और सूरज नांबियार से जुड़ी यह खबर फैंस के बीच आग की तरह फैल रही है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर मौनी-सूरज के बीच ऐसा क्या हुआ है, जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया. हालांकि, अभी तक कपल ने तलाक की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'क्या सच में उनका तलाक हो रहा है?'
साल 2022 में एक-दूसरे से शादी करने से पहले मौनी रॉय और सूरज ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों को इवेंट्स और पार्टियों में हमेशा स्पॉट किया जाता था. चौंकाने वाली बात यह भी है कि अभी कुछ समय पहले तक दोनों के बीच सब कुछ सामान्य और बेहद रोमांटिक नजर आ रहा था. मौनी रॉय अक्सर अपने पति के लिए प्यार भरे पोस्ट शेयर करती रहती थीं. जब वे काम के सिलसिले में अलग-अलग देशों में होते थे, तो मौनी अपनी पोस्ट के जरिए पति के लिए प्यार जाहिर करती थीं.
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