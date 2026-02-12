शिव भक्ति में डूबा साउथ कोरियन सिंगर... महा शिवरात्रि से बना डाला 3 मिनट 33 सेकंड का गाना, टीजर ने कुछ घंटों में बटोरे लाखों व्यूज

Advertisement
Hindi Newsटीवीशिव भक्ति में डूबा साउथ कोरियन सिंगर... महा शिवरात्रि से बना डाला 3 मिनट 33 सेकंड का गाना, टीजर ने कुछ घंटों में बटोरे लाखों व्यूज

Shiva Shivam Song: साउथ कोरियन सिंगर और ‘बिग बॉस 17’ का हिस्सा रहे ऑरा ने महा शिवरात्रि से पहले अपना नया गाना रिलीज किया है, जो देखते ही देखते लोगों के बीच वायरल हो गया और काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. कुछ ही घंटों के अंदज गाने के वीडियो के टीजर पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं. 

Feb 12, 2026
शिव भक्ति में डूबा साउथ कोरियन सिंगर
Aoora Shiva Shivam Song: ‘बिग बॉस 17’ से रातों-रात भारता में मशहूर हुए साउथ कोरियन सिंगर ऑरा (AOORA) करीब 3 साल पहले भारत आए थे. यहां आने के बाद उन्हें भारतीय फैंस का खूब प्यार मिला. ‘बिग बॉस 17’ ने उनकी पहचान में चार-चांद लगा दिए. शो से बाहर आने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंस के जरिए लोगों से जुड़ाव बनाए रखा. अब एक बार फिर वे अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं, जो बड़ा ही खास है. 

इस गाने में भारतीय संगीत, संस्कृति और आस्था का यूनिक मेल देखने को मिल रहा है. 15 फरवरी को महा शिवरात्रि से कुछ दिन पहले ऑरा ने अपना नया गाना ‘शिव शिवम’ (Shiva Shivam) रिलीज किया. इस गाने में उन्होंने भगवान शिव को सिर्फ एक धार्मिक रूप में नहीं, बल्कि एक पावरफुल एनर्जी के प्रतीक के तौर पर दिखाने की कोशिश की है. गाने का ऑडियो रिलीज हो चुका है और फैंस अब इसके ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो का इंतजार कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AOORA (@aoora69)

महा शिवरात्रि से शिव भक्ति में डूबे ऑरा

टीजर वीडियो में ऑरा भगवान शिव के रूप में नजर आने वाले हैं. म्यूजिक लॉन्च के बाद Chosun Daily से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘म्यूजिक और परफॉर्मेंस के जरिए शिव के अर्थ को दिखाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. मैं चाहता हूं कि लोग इसे सिर्फ साधारण EDM गाना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा से भरा अनुभव समझें’. इंस्टाग्राम पर ‘शिव शिवम’ गाने का टीजर शेयर करते हुए ऑरा ने अपने भारत सफर को भी याद किया. 

21 साल पहले आई वो मजेदार कॉमेडी फिल्म, जो 63 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर जमाए रखा कब्जा, 2 घंटे 26 मिनट तक हंसते ही रहे लोग

अपने भारतीय सफर को किया याद 

उन्होंने लिखा, ‘आज भारत आने के तीन साल पूरे हो गए. जब मैं पहली बार दिल्ली पहुंचा था, उस वक्त की भावनाएं आज भी याद हैं. उसके बाद मैंने मुंबई और भारत के कई शहरों का सफर की और बहुत सारा प्यार पाया’. उन्होंने आगे लिखा, ‘मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतना प्यार मिला. मैं अभी और सीखना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं. ये गाना मैं उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं जो मेरे इस सफर का हिस्सा रहे हैं. ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है, जो हर दिल तक पहुंचे’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AOORA (@aoora69)

टूर की प्लानिंग बना रहे ऑरा 

‘शिव शिवम’ (Shiva Shivam) गाने के रिलीज के बाद 40 साल के साउथ कोरियन सिंगर ऑरा कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी में हैं. वे शॉर्ट वीडियो कंटेंट और डीजे शोज के जरिए फैंस से और करीब जुड़ना चाहते हैं. इसके अलावा वे भारत और नेपाल में लाइव स्टेज परफॉर्मेंस और टूर की भी प्लानिंग बना रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी म्यूजिक सफर पहुंचा सकें. 

