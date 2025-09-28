'हमारे आने वाले बच्चे के लिए ...'क्या प्रेग्नेंट है अंकिता लोखंडे? 40 की उम्र में बनेगीं मां

Ankita Lohande ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद हाहाकार मच गया है. एक्ट्रेस ने इस लंबे चौड़े पोस्ट में अपने बच्चे को लेकर ऐसी बात कह दी कि लोग उनकी प्रेग्नेंसी के कयास लगा रहे हैं.
Trending Photos
Ankita Lohande Pregnancy Rumors Again: 'पवित्र रिश्ता' एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lohande) को लेकर कई बार ऐसी खबरें उड़ी कि वो मां बनने वाली हैं. लेकिन, अब 40 साल की इस खूबसूरत हसीना के दोस्त के बर्थडे पर ऐसा पोस्ट लिखा जिससे उनके फैंस को ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस जल्द ही गुड न्यूज देने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक्ट्रेस ने नन्हे मेहमान का जिक्र किया है. चलिए पूरा पोस्ट क्या है और क्या है ये बच्चे का माजरा आपको बताते हैं.
अंकिता से इस पोस्ट से मिला हिंट
दरअसल, अंकिता ने पति विक्की जैन और दोस्त संदीप के साथ फोटो शेयर की. इस फोटो में संदीप को बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं दी. लेकिन, इस पोस्ट के बीच एक्ट्रेस ने ऐसी बात कही जो लोगों को उनकी प्रेग्नेंसी की तरफ इशारा कर रही है. एक्ट्रेस ने पोस्ट एक जगह लिखा- 'तुम एक शानदार इंसान हो. कल तुम घर आए. जिस तरह से तुमने मेरे लिए, विक्की के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए कंसर्न दिखाया वो मेरे दिल को छू गया.'इसे पढ़ने के बाद फैंस कयास लगाने लगे कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है.
क्या सही में अंकिता ने रिवील की प्रेग्नेंसी की खबर?
फैंस ऐसे कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस ने क्या अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है. या फिर वो अपने फ्यूचर में आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रही है. लेकिन, जो कुछ भी इतना तो है कि अंकिता लोखंडे के इस पोस्ट से फैंस बेहद खुश है और उन्हें लग रहा है कि एक्ट्रेस जल्द ही गुड न्यूज का ऐलान कर सकती हैं.
विक्की जैन बॉलीवुड में कर रहे डेब्यू
अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक 'हक' फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ की. इस फिल्म से अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. इस फिल्म में विक्की इमरान हाशमी और यामी गौतम हैं. फिल्म का निर्देशन सुपर्ण एस वर्मा कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.