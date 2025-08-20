एजेंट बनकर छा गया ये टीवी एक्टर, 'बिग बॉस' में मिला था गुस्से वाला टैग, अब बोले- गुस्सा बिकता है

आज हम आपको उस सितारे के बारे में बताएंगे जिसने हाल ही में आई सीरीज में एजेंट बनकर लोगों का दिल जीत लिया. ये सीरीज ओटीटी पर रिलीज होते ही ट्रेंड कर रही है और इनके रोल को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.
Vikkas Manaktala Popular Actor: टीवी में कई सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों और सीरीज में काम किया है. आज हम आपको एक ऐसी ही सितारे के बारे में बताएंगे जिसने हाल ही में मोस्ट पॉपुलर सीरीज में एजेंट बनकर काम किया और अपने किरदार से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. इस सितारे का नाम विकास मानकतला है.
बने थे एजेंट
'स्पेशल ऑप्स सीजन 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉस्टार पर आते ही तहलका मचा दिया था. जिसमें केके मेनन के अलावा करण टैकर और स्पेशल एजेंट विकास के किरदार ने खूब वाहवाही लूटी. अपने इस किरदार को लेकर विकास ने कड़ी मेहनत की. एक्टर ने अपने रोल के बारे में कहा- 'जब आप किरदार में होते हैं, तब आप अपने असली विकास को पीछे छोड़ देते हैं. तभी आप उसे सचमुच जी पाते हैं. हर किरदार का अपना सफर और माइंडसेट होता है. अगर आप उसे समझ लेते हैं तो सफर आसान हो जाता है.'
बढ़ाया 10.5 किलो वजन
'स्पेशल ऑप्स सीजन 2' के लिए विकास ने अपने फिजीक पर भी काफी काम किया. इन्होंने फिटनेस के लिए उन्होंने 10.5 किलो वजन बढ़ाया और फिर मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग से लेकर फ्लेक्सिबिलिटी तक हर चीज पर वर्क किया.
19 साल बाद पहले बने थे हूडा
विकास बीते कई साल से टीवी में एक बड़ा नाम है. इन्होंने वैसे तो कई सीरियल्स में काम किया. लेकिन, 19 साल पहले आए सीरियल में उनका हूडा का किरदार लोगों के जहन में आज भी जिंदा है. इस बारे में एक्टर ने कहा- 'लेफ्ट राइट लेफ्ट आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है. 19 साल हो गए, लेकिन रोज मैसेज, लेटर्स और डीएम आते हैं. जब स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर आया तो सबने कहा – कैडेट हूडा अब स्पेशल एजेंट बन गया है.वो प्यार रियल और सच्चा है. उस वक्त असली फैनडम होता था. खून से लिखे खत, लिपस्टिक के निशान, कपड़े… ऐसी दीवानगी अब कम देखने को मिलती है.'
झेला एंग्जाइटी और डिप्रेशन
विकास ने अपने इस लंबे करियर में लंबा ब्रेक भी लिया. जिसकी वजह से कई बार डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी झेलनी पड़ी. एक्टर ने कहा उस वक्त मेरा सहारा भगवान भोलेनाथ थे. शिव से गहरा कनेक्शन ही मुझे बचाता रहा. एक्टर ने बिग बॉस के बारे में भी बात की. विकास से जब उनके गुस्से वाले टैग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कभी भी पूरी कहानी दिखाई नहीं जाती है. टीवी पर 2-3 हाइलाइट होते हैं. गुस्सा बिकता है, इसलिए वही दिखता है.
