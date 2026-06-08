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तलाक के 12 साल बाद फिर दुल्हन बनेंगी 41 साल की ये हसीना! सिंगापुर के बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी; करेंगी क्रिश्चियन वेडिंग?

Jennifer Winget Wedding: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर तलाक के 12 साल बाद दोबारा अपना घर बसाने जा रही हैं. काफी समय से उनकी शादी की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं. अब आखिरकार जेनिफर जल्द ही सिंगापुर के एक बिजनेसमैन के साथ दूसरी शादी रचाने जा रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:35 AM IST
तलाक के 12 साल बाद फिर दुल्हन बनेंगी 41 साल की ये हसीना! सिंगापुर के बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी; करेंगी क्रिश्चियन वेडिंग?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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