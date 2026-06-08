/तलाक के 12 साल बाद फिर दुल्हन बनेंगी 41 साल की ये हसीना! सिंगापुर के बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी; करेंगी क्रिश्चियन वेडिंग?

Jennifer Winget Second Marriage: टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक जेनिफर विंगेट अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, फिर चाहे बात उनकी प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की. जेनिफर ने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. 'कसौटी जिंदगी की' जैसे पॉपुलर सीरियल में उन्होंने श्वेता तिवारी की बेटी का किरदार निभाया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने 'दिल मिल गए', 'बेहद' और 'बेपनाह' जैसे कई हिट शोज में काम किया.
वहीं, बीते कुछ समय से एक्ट्रेस की शादी की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जेनिफर, करण सिंह ग्रोवर से तलाक के 12 साल बाद दूसरी शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं. अब हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेनिफर विंगेट सिंगापुर के एक बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही उनके साथ शादी करने वाली हैं.
हाल ही में शादी से जुड़ी एक रील पर कमेंट करने के बाद एक्ट्रेस की शादी की अटकलें और तेज हो गईं. कुछ समय से एक्ट्रेस का नाम बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ जोड़ा जा रहा है. ये खबरें तब और ज्यादा चर्चा में आईं, जब एक्ट्रेस ने शादी से जुड़े कई सोशल मीडिया पेजों को फॉलो करना शुरू कर दिया.
दरअसल, हाल ही में आई हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेनिफर विंगेट इन दिनों विलियम इस्माइल को डेट कर रही हैं और दोनों की शादी भी होने वाली है. इसी रिपोर्ट में एक्ट्रेस के करीबी सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि सिंगापुर में रहने वाले बिजनेसमैन विलियम इस्माइल, जेनिफर विंगेट के साथ रिलेशनशिप में हैं.
जेनिफर और विलियम साथ में बेहद खुश हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, विलियम ने छुट्टियों के दौरान जेनिफर को प्रपोज किया था और उन्होंने हां कर दी थी. अब दोनों अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. जेनिफर शादी से जुड़ी सेवाओं को शॉर्टलिस्ट कर रही हैं और शादी के लिए एक विस्तृत योजना भी तैयार की जा रही है.
सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, जेनिफर हिंदू रीति-रिवाज से नहीं, बल्कि क्रिश्चियन वेडिंग करेंगी. फिलहाल एक्ट्रेस और बिजनेसमैन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि कपल सितंबर-अक्टूबर के आसपास शादी की योजना बना रहा है. हालांकि, दिसंबर-जनवरी का विकल्प भी विचाराधीन है. फिलहाल दोनों वेन्यू की तलाश कर रहे हैं. कपल के करीबी दोस्तों से इन योजनाओं की जानकारी सामने आई है.