Advertisement
trendingNow13047767
Hindi NewsटीवीNaagin 7: प्रियंका चाहर चौधरी नहीं सलमान खान की एक्ट्रेस बनेगी नागिन? 41 साल की हसीना ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मना नहीं करूंगी...

Naagin 7: प्रियंका चाहर चौधरी नहीं सलमान खान की एक्ट्रेस बनेगी नागिन? 41 साल की हसीना ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मना नहीं करूंगी...'

Daisy Shah Open Up On Replacing Priyanka Chahar Choudhary In Naagin 7: टीवी के फेमस अपकमिंग शो 'नागिन 7' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच 'नागिन 7' को लेकर खबर आ रही है कि शो में डेजी शाह प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस करने वाली हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 20, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धमाकेदार शो 'नागिन 7'
धमाकेदार शो 'नागिन 7'

Daisy Shah Open Up On Replacing Priyanka Chahar Choudhary In Naagin 7: टीवी पर जल्दी ही एकता कपूर का धमाकेदार शो 'नागिन' दस्तक देने वाला है. इस शो को लेकर हर एक फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के किरदार को निभाने वाली है, जिसका खुलासा एकता कपूर ने सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में किया था. 

डेजी शाह ने तोड़ी चुप्पी 
'नागिन 7' की शुरुआत 27 दिसंबर से टीवी पर होने वाली है. लेकिन इसी बीच 'नागिन 7' के रिलीज होने से पहले अफवाह आ रही हैं कि शो में डेजी शाह की एंट्री हो सकती है और डेजी लीड के तौर पर प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस कर सकती हैं. वहीं अब इन सभी अफवाहों पर डेजी शाह ने खुद चुप्पी तोड़ी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डेजी शाह ने प्रियंका चाहर चौधरी को किया रिप्लेस?
डेजी शाह ने एकता कपूर के फेमस अपकमिंग सीरियल 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस करने के बारे में फिल्मी ज्ञान से बात करते हुए अफवाहों पर कहा कि 'अगर ऑफर होगा तो मना नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नागिन शो बहुत पसंद है.' हालांकि डेजी शाह ने इस पर कहा कि इस सीजन में वह लीड के तौर पर प्रियंका चाहर चौधरी को देख रही हैं. एक्ट्रेस ने इस बारे में कहा कि 'मुझे लगता है कि अभी के लिए तो प्रियंका चाहर चौधरी ही नागिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है एकता कपूर का शो है और उनकी ही फैसला होगा.' बता दें कि डेजी शाह का नाम पहले भी 'नागिन 7' को लेकर सामने आया था. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन शुरू हो रहा 'नागिन 7'
बता दें कि एकता कपूर को फेमस सीरियल 'नागिन' का सीजन 7 कलर्स टीवी पर 27 दिसंबर 2025 से रात 8 बजे होगा. हालांकि दर्शक इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. शो में प्रियंका चाहर चौधरी ही लीड रोल में नजर आएंगी. 'नागिन 7' में ईशा सिंह भी कैमियो करती नजर आएंगी. उनके अलावा लीड रोल में नमिक पॉल भी नजर आएंगे. प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन के तौर पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है. अब देखना ये होगा कि एकता कपूर का शो 'नागिन 7' आने के बाद टीआरपी लिस्ट में क्या कमाल दिखाता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Naagin 7Daisy ShahPriyanka Chahar Choudhary

Trending news

असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर