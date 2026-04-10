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41 की उम्र में IVF से प्रेग्नेंसी की खबरों पर भड़कीं दिव्यांका त्रिपाठी, बोलीं- 'हमसे तो पूछ लेते...'

Divyanka Tripathi on Pregnancy Through IVF:​ टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी 41 साल की उम्र में जल्द ही मां बनने वाली हैं. शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस के घर किलकारी गूंजने वाली है. दिव्यांका और विवेक दहिया ने प्रेग्नेंसी में 'IVF' के इस्तेमाल की खबरों पर कड़ा ऐतराज जताया है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 10, 2026, 04:12 PM IST
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41 की उम्र में मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी
41 की उम्र में मां बनने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी

Divyanka Tripathi Pregnancy: टीवी की दुनिया की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया के घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है. शादी के 10 साल बाद कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 41 साल की उम्र में दिव्यांका की पहली प्रेग्नेंसी की खबर ने न केवल उनके परिवार, बल्कि उनके फैंस समेत पूरी इंडस्ट्री को खुशियों से भर दिया है. कपल के शानदार बेबी शॉवर की तस्वीरें इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुई थीं, जहां दिव्यांका के चेहरे पर प्रेग्नेंसी का ग्लो और खुशी साफ-साफ नजर आ रही थी.

दिव्यांका त्रिपाठी ने लिया साइंस का सहारा?

इस खुशी के माहौल के बीच अब एक विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, एक नामी मीडिया हाउस ने आईवीएफ से जुड़े अपने लेख में बिना पूछे दिव्यांका और विवेक की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था. इस खबर के फैलते ही सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाने लगे कि कपल ने प्रेग्नेंसी के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया है. इस मामले पर अब चुप्पी तोड़ते हुए दिव्यांका ने इस पर नाराजगी जाहिर की और दुनिया के सामने अपना सच भी रखा. दिव्यांका का यह जवाब उन सभी महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो बढ़ती उम्र के साथ मां बनने का सपना देखती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिव्यांका त्रिपाठी ने जताई नाराजगी

दिव्यांका त्रिपाठी ने हाल ही में एक अखबार में अपनी और विवेक दहिया की फोटो देखी. यह आर्टिकल आईवीएफ के फायदों के बारे में बता रहा था. दिव्यांका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, 'पैरेंटहुड का हर रास्ता खूबसूरत होता है और वे मेडिकल साइंस की तरक्की का सम्मान करती हैं, लेकिन उनके मामले में यह बात सच नहीं है.' उन्होंने नाराजगी जताई कि आर्टिकल छापने से पहले उनसे एक बार पूछा तक नहीं गया.

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'हमारी प्रेग्नेंसी पूरी तरह से नैचुरल है'

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर साफ-साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि उनकी प्रेग्नेंसी पूरी तरह से नैचुरल प्रक्रिया का परिणाम है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आईवीएफ के जरिए नहीं था. यह एक नैचुरल प्रक्रिया थी, जो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए उम्मीद जगाती है, जो उम्र के इस पड़ाव पर हैं.' एक्ट्रेस का मानना है कि उनकी भी अपनी एक कहानी है, लेकिन मीडिया ने जो कहानी दिखाई, वह उनकी नहीं थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कब होगा दिव्यांका त्रिपाठी के बेबी?

बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया अपने नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनके घर में इस समय जश्न का माहौल बना हुआ है. कुछ समय पहले ही उनके घर बेबी शॉवर हुआ, जिसमें टीवी इंडस्ट्री के कई नामी सितारे पहुंचे थे. दिव्यांका ने खुद अपनी ड्यू डेट का खुलासा करते हुए बताया था कि वे जून 2026 में अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करेंगी. शादी के 10 साल बाद कपल अपने पहले बच्चे का वेलकम करेगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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